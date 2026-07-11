Estaba todo listo para el retorno de Conor McGregor a UFC. En frente estaba Max Holloway, rival de temer. Aún así, muchos confiaron en “The Notorius”.
Subió al octágono como siempre. Como un rey. Los fans estaban de su lado y las ventas se dispararon por él. Pero cuando no hay caso, simplemente no hay caso.
Pasaron diez segundos de combate, una low kick de “Blessed” y se percata de que el irlandés no tenía base de pelea. McGregor intentó seguir, pero se vuelve a doblar su pie.
Conor McGregor abre su corazón y conmueve al mundo previo a su regreso a UFC: “me perdono…”
Acto seguido, en menos de 30 segundos de combate, Mike Beltrán, el juez, intervino y detuvo la pelea de regreso de McGregor.
Mucha bulla, mucha prensa, millones en juego en todo el mundo y así, en cuestión de segundos y otra vez por una ingrata lesión, Conor McGregor no puede seguir en acción tal como pasó hace cinco años ante Dustin Poirier.
Así fue la lesión de Conor McGregor
CONOR MCGREGOR LEG TEARS AND THE FIGHT IS STOPPED #UFC329 pic.twitter.com/XGBpGutJE6 https://t.co/sZkoUW6QI0— FADE (@FadeAwayMedia) July 12, 2026