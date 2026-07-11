"The Notorius" vuelve al octágono y simplemente no pudo. Se lesionó a nada de iniciada la pelea y dejó a todos con una desazón total.

Estaba todo listo para el retorno de Conor McGregor a UFC. En frente estaba Max Holloway, rival de temer. Aún así, muchos confiaron en “The Notorius”.

Subió al octágono como siempre. Como un rey. Los fans estaban de su lado y las ventas se dispararon por él. Pero cuando no hay caso, simplemente no hay caso.

Pasaron diez segundos de combate, una low kick de “Blessed” y se percata de que el irlandés no tenía base de pelea. McGregor intentó seguir, pero se vuelve a doblar su pie.

Acto seguido, en menos de 30 segundos de combate, Mike Beltrán, el juez, intervino y detuvo la pelea de regreso de McGregor.

Mucha bulla, mucha prensa, millones en juego en todo el mundo y así, en cuestión de segundos y otra vez por una ingrata lesión, Conor McGregor no puede seguir en acción tal como pasó hace cinco años ante Dustin Poirier.

Así fue la lesión de Conor McGregor