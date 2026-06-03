El excampeón peso pluma de la compañía llegará a nuestro país como invitado de la máxima promotora de MMA en Chile.

Las artes marciales mixtas chilenas vivirán una jornada histórica durante junio. La organización OFL confirmó la visita de una auténtica leyenda mundial del deporte: José Aldo, excampeón de UFC y miembro del Salón de la Fama de la compañía más importante del planeta.

El brasileño aterrizará en nuestro país para participar como invitado estelar de OFL XVII, evento que se realizará el próximo 20 de junio en Enjoy Santiago y que reunirá a varios de los principales exponentes de las MMA sudamericanas.

Considerado por muchos como uno de los mejores peleadores peso pluma de todos los tiempos, Aldo construyó una carrera legendaria en UFC gracias a su dominio de la división durante varios años y a recordadas victorias ante algunos de los nombres más importantes de este deporte.

Durante su estadía en Chile, el ex campeón mundial participará en diversas actividades promocionales, compartiendo con fanáticos, atletas y medios especializados, en una visita que marca uno de los acontecimientos más importantes para el crecimiento de las MMA nacionales.

José Aldo, una leyenda para impulsar el crecimiento de las MMA chilenas

La presencia de Aldo representa un importante respaldo para el desarrollo de las artes marciales mixtas en Chile. El brasileño fue campeón mundial de UFC, defendió su cinturón en múltiples ocasiones y protagonizó algunas de las rivalidades más recordadas de la historia de la organización frente al siempre polémico Conor McGregor.

josé Aldo dirá presente en el evento OFL XVII (Photo by Minas Panagiotakis/Getty Images)

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Su visita también se produce en un momento especialmente positivo para el MMA nacional, con peleadores como Ignacio “La Jaula” Bahamondes y Víctor “Sikosis” Valenzuela consolidándose en UFC y con talentos nacionales ganando protagonismo en distintos escenarios internacionales.

¿Cuándo y dónde ver OFL XVII?

La jornada de OFL XVII comenzará a las 17:30 horas en Enjoy Santiago y quienes no puedan asistir podrán seguir todas las peleas de manera gratuita a través de los canales oficiales de YouTube de OFL y Chilevisión.

DATOS CLAVE

José Aldo, excampeón de UFC, visitará Chile como invitado estelar del evento OFL XVII.

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El evento se realizará el 20 de junio en las instalaciones de Enjoy Santiago.