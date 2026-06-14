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UFC Casa Blanca Freedom 250: cartelera, horarios para latam y la única forma de ver el evento por TV o streaming

Dos títulos en juego en siete peleas. La UFC tirará la casa por la ventana en vísperas del aniversario 250 de la independencia de los Estados Unidos.

Ilia Topuria se mide ante Justin Gaethje por el cinturón de las 155 libras.
© Photo by Al Drago/Getty ImagesIlia Topuria se mide ante Justin Gaethje por el cinturón de las 155 libras.

La UFC prepara una jornada inédita para las artes marciales mixtas con la realización de UFC Freedom 250, evento que se llevará a cabo este domingo 14 de junio en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D.C., Estados Unidos.

La velada contará con una cartelera repleta de figuras, encabezada por el combate entre el campeón de peso ligero, Ilia Topuria, y el estadounidense Justin Gaethje.

En la coestelar, Alex “Poatán” Pereira quiere convertirse en el primer peleador de la compañía en ser campeón en tres divisiones diferentes. Para ello, deberá enfrentar al francés Cyril Gane por el título peso pesado.

La UFC planea realizar uno de sus eventos más grandes de toda la historia (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)

La UFC planea realizar uno de sus eventos más grandes de toda la historia (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)

Horarios de UFC Freedom 250 en Latinoamérica

La transmisión comenzará con el programa previo y las peleas preliminares durante la tarde, mientras que la cartelera principal está programada para iniciar cerca de las 22:00 horas de Chile.

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Horarios por país:

  • 18:00 horas | México
  • 19:00 horas | Colombia y Perú
  • 20:00 horas | Chile
  • 21:00 horas | Argentina

¿Dónde ver UFC Freedom 250?

El evento completo será transmitido de manera exclusiva a través de Paramount+.

  • Evento: UFC Freedom 250
  • Fecha: Domingo 14 de junio
  • Lugar: Casa Blanca, Washington D.C.
  • Transmisión: Paramount+
  • Hora en Chile: Desde las 20:00 horas

Un evento histórico para la UFC

La edición Freedom 250 será la primera velada de artes marciales mixtas realizada en la historia de la Casa Blanca. Para la ocasión se instaló un octágono especialmente acondicionado en el Jardín Sur, con capacidad para miles de invitados y la presencia de diversas personalidades, incluido el presidente de Estados Unidos.

El evento forma parte de las celebraciones por el aniversario 250 de la independencia estadounidense y contará con algunas de las principales estrellas de la compañía liderada por Dana White.

Cartelera UFC Freedom 250

Peso ligero | Título mundial

  • Ilia Topuria vs. Justin Gaethje

Peso completo | Campeonato interino

  • Alex Pereira vs. Ciryl Gane

Peso gallo

  • Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi

Peso completo

  • Josh Hokit vs. Derrick Lewis

Peso ligero

  • Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler

Peso medio

  • Bo Nickal vs. Kyle Daukaus

Peso pluma

  • Diego Lopes vs. Steve Garcia
Bastián Gómez
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