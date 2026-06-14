Dos títulos en juego en siete peleas. La UFC tirará la casa por la ventana en vísperas del aniversario 250 de la independencia de los Estados Unidos.

La UFC prepara una jornada inédita para las artes marciales mixtas con la realización de UFC Freedom 250, evento que se llevará a cabo este domingo 14 de junio en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D.C., Estados Unidos.

La velada contará con una cartelera repleta de figuras, encabezada por el combate entre el campeón de peso ligero, Ilia Topuria, y el estadounidense Justin Gaethje.

En la coestelar, Alex “Poatán” Pereira quiere convertirse en el primer peleador de la compañía en ser campeón en tres divisiones diferentes. Para ello, deberá enfrentar al francés Cyril Gane por el título peso pesado.

La UFC planea realizar uno de sus eventos más grandes de toda la historia (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)

Horarios de UFC Freedom 250 en Latinoamérica

La transmisión comenzará con el programa previo y las peleas preliminares durante la tarde, mientras que la cartelera principal está programada para iniciar cerca de las 22:00 horas de Chile.

Horarios por país:

18:00 horas | México

19:00 horas | Colombia y Perú

20:00 horas | Chile

21:00 horas | Argentina

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¿Dónde ver UFC Freedom 250?

El evento completo será transmitido de manera exclusiva a través de Paramount+.

Evento: UFC Freedom 250

UFC Freedom 250 Fecha: Domingo 14 de junio

Domingo 14 de junio Lugar: Casa Blanca, Washington D.C.

Casa Blanca, Washington D.C. Transmisión: Paramount+

Paramount+ Hora en Chile: Desde las 20:00 horas

Un evento histórico para la UFC

La edición Freedom 250 será la primera velada de artes marciales mixtas realizada en la historia de la Casa Blanca. Para la ocasión se instaló un octágono especialmente acondicionado en el Jardín Sur, con capacidad para miles de invitados y la presencia de diversas personalidades, incluido el presidente de Estados Unidos.

El evento forma parte de las celebraciones por el aniversario 250 de la independencia estadounidense y contará con algunas de las principales estrellas de la compañía liderada por Dana White.

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Cartelera UFC Freedom 250

Peso ligero | Título mundial

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje

Peso completo | Campeonato interino

Alex Pereira vs. Ciryl Gane

Peso gallo

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi

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Peso completo

Josh Hokit vs. Derrick Lewis

Peso ligero

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler

Peso medio

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus

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Peso pluma