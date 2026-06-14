La UFC prepara una jornada inédita para las artes marciales mixtas con la realización de UFC Freedom 250, evento que se llevará a cabo este domingo 14 de junio en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D.C., Estados Unidos.
La velada contará con una cartelera repleta de figuras, encabezada por el combate entre el campeón de peso ligero, Ilia Topuria, y el estadounidense Justin Gaethje.
En la coestelar, Alex “Poatán” Pereira quiere convertirse en el primer peleador de la compañía en ser campeón en tres divisiones diferentes. Para ello, deberá enfrentar al francés Cyril Gane por el título peso pesado.
La UFC planea realizar uno de sus eventos más grandes de toda la historia (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)
Horarios de UFC Freedom 250 en Latinoamérica
La transmisión comenzará con el programa previo y las peleas preliminares durante la tarde, mientras que la cartelera principal está programada para iniciar cerca de las 22:00 horas de Chile.
Horarios por país:
- 18:00 horas | México
- 19:00 horas | Colombia y Perú
- 20:00 horas | Chile
- 21:00 horas | Argentina
¿Dónde ver UFC Freedom 250?
El evento completo será transmitido de manera exclusiva a través de Paramount+.
- Evento: UFC Freedom 250
- Fecha: Domingo 14 de junio
- Lugar: Casa Blanca, Washington D.C.
- Transmisión: Paramount+
- Hora en Chile: Desde las 20:00 horas
Un evento histórico para la UFC
La edición Freedom 250 será la primera velada de artes marciales mixtas realizada en la historia de la Casa Blanca. Para la ocasión se instaló un octágono especialmente acondicionado en el Jardín Sur, con capacidad para miles de invitados y la presencia de diversas personalidades, incluido el presidente de Estados Unidos.
El evento forma parte de las celebraciones por el aniversario 250 de la independencia estadounidense y contará con algunas de las principales estrellas de la compañía liderada por Dana White.
Cartelera UFC Freedom 250
Peso ligero | Título mundial
- Ilia Topuria vs. Justin Gaethje
Peso completo | Campeonato interino
- Alex Pereira vs. Ciryl Gane
Peso gallo
- Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi
Peso completo
- Josh Hokit vs. Derrick Lewis
Peso ligero
- Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler
Peso medio
- Bo Nickal vs. Kyle Daukaus
Peso pluma
- Diego Lopes vs. Steve Garcia