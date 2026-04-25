Este sábado 25 de abril promete ser una jornada especial para las artes marciales mixtas chilenas, con cuatro exponentes nacionales buscando dejar su huella tanto a nivel internacional como en el circuito regional.

Nombres como Víctor “Sikosis” Valenzuela, Christopher “Tanke” Ewert, Arturo “Makako” Vergara y José “Tiroloco” Ferreira dirán presente en distintos eventos, con objetivos claros: acercarse a la élite o consolidar su lugar en ella.

Desde el esperado debut de “Sikosis” en la UFC hasta peleas titulares y desafíos internacionales, la armada chilena tendrá acción en múltiples escenarios, ilusionando con una jornada histórica para el deporte nacional.

“Sikosis” acepta en corto aviso para cumplir su sueño en UFC

El foco principal estará puesto en Víctor Valenzuela, quien hará su debut en UFC tras aceptar una pelea en corto aviso ante el experimentado Max Griffin.

El oriundo de Pedro Aguirre Cerda se convierte así en el segundo chileno activo en la compañía junto a Ignacio Bahamondes, y el tercero en la historia considerando a Diego “Pitbull” Rivas.

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Su combate será el segundo de la cartelera preliminar, por lo que se espera que suba al octágono cerca de las 17:30 horas de Chile. Toda la cartelera de UFC podrá verse a través de Paramount+.

Ojo al dato: de todas estas importantes batallas de chilenos es la única que no tiene transmisión gratuita.

Vuelve el “Tanke” Ewert y va por el oro

Otro que verá acción será Christopher Ewert, quien encabezará un evento clave en su carrera tras un complejo 2025. El chileno, que también pasó por el Dana White’s Contender Series, buscará el título semicompleto de la compañía MFL cuando enfrente a Walter Luna.

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El evento comenzará a las 20:45 horas de Chile y contará con nueve combates, siendo el “Tanke” el encargado del cierre.

Ojo al horario y dónde verla: su pelea está proyectada para después de las 23:00 horas y podrá verse gratis a través del canal de YouTube de MFL.

Makakoflow: el “Chuncho” va por la hazaña en Uruguay

Por su parte, Arturo “Makakoflow” Vergara volverá a la jaula de Samurai Fight House para enfrentar al boliviano Álvaro Quiroga por el título de peso gallo de la compañía.

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El chileno, reconocido hincha de Universidad de Chile, mantiene firme su objetivo de llegar a la UFC y anticipa una nueva victoria por nocaut.

¿Horario y dónde ver? Su combate está estimado también para las 20:30 o 21:00 horas de Chile y será transmitido gratis por el canal de YouTube de Samurai Fight House.

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“Tiroloco” Ferreira busca redimirse ante un ex UFC

Finalmente, José “Tiroloco” Ferreira tendrá un desafío de alto calibre cuando enfrente al ruso Viacheslav Borshchev en el evento XFC 54.

Con un sólido récord de 13 victorias y 2 derrotas, el chileno buscará una victoria que lo vuelva a posicionar en el radar internacional. La velada está pactada para las 21:00 horas de Chile, aunque aún no existe confirmación sobre el horario exacto de su combate ni del canal de transmisión.

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Una jornada intensa para las MMA chilenas, con cuatro representantes que buscarán dar un paso más en sus respectivas carreras y dejar el nombre del país en lo más alto.