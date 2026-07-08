El peleador irlandés regresará al octágono tras cinco años de ausencia. Esta vez, mucho más maduro, relató cómo ha cambiado su vida desde ese entonces.

Conor McGregor vuelve a escena, pero esta vez lejos del personaje provocador que lo convirtió en una superestrella global cuando dominaba UFC.

En una entrevista cargada de reflexión, el irlandés mostró una versión mucho más íntima, marcada por el aprendizaje, los excesos del pasado y un proceso de reconstrucción personal tras años turbulentos.

El proceso de perdón y autocrítica de Conor McGregor

Sentado frente al reconocido periodista Ariel Helwani, el ex campeón de UFC dejó una de las declaraciones más profundas de su carrera. Sin esquivar sus errores, McGregor se sinceró sobre el peso de sus decisiones y el camino que ha tenido que recorrer para reencontrarse consigo mismo.

“Me perdono a mí mismo. Me perdono por haber deshonrado la posición que Dios me puso, algo que hice muchas veces. Y no lo volveré a hacer”, confesó con crudeza.

Lejos de la arrogancia que lo caracterizó durante años, “The Notorius” mostró una mirada más madura sobre su pasado, destacando el valor de las experiencias vividas, incluso las más duras.

“Eso es donde estoy hoy. No tengo arrepentimientos. Estoy feliz y agradecido por las lecciones que aprendí en el camino”, agregó, dejando en claro que su presente pasa por la aceptación y el crecimiento personal.

Publicidad

El quiebre tras tocar fondo

La entrevista, emitida en The Ariel Helwani Show, refleja a un McGregor que reconoce haber atravesado uno de los momentos más complejos de su vida. Entre escándalos, altibajos y una carrera irregular en los últimos años, el punto de inflexión parece tener nombre propio.

La grave lesión sufrida en julio de 2021 ante Dustin Poirier no solo lo alejó del octágono, sino que también marcó un antes y un después en su vida.

Imagen de Conor McGregor tras grave lesión que lo alejó del octágono. (Photo by Stacy Revere/Getty Images)

Publicidad

Desde entonces, el irlandés ha transitado un proceso de reconstrucción tanto física como emocional, alejándose —al menos en el discurso— de los excesos que lo rodearon durante su etapa más dominante.

Hoy, Conor McGregor aparece como un peleador distinto: más introspectivo, más consciente de su impacto y enfocado en sanar heridas internas. Una transformación que, de sostenerse en el tiempo, podría redefinir no solo su carrera, sino también su legado fuera del octágono.