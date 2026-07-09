El irlandés regresa al octágono tras más de cinco años de ausencia para enfrentar a uno de los mejores exponentes de la compañía en la actualidad.

El mundo de las MMA se paraliza este sábado 11 de julio con el esperado UFC 329, evento que tiene como gran atractivo el regreso de Conor McGregor tras cinco años fuera del octágono.

Y no será un retorno cualquiera: el irlandés vuelve directo a la élite para enfrentar a Max Holloway en una revancha que mezcla historia, evolución y cuentas pendientes.

El regreso de “The Notorious” está lejos de ser progresivo. McGregor vuelve directamente a una pelea de alto calibre, tras años marcados por lesiones, polémicas y dudas sobre su nivel competitivo.

Enfrente estará un Holloway completamente distinto al de su primer cruce: más maduro, en plenitud y consolidado como uno de los peleadores más consistentes de la última década, gracias a su volumen de golpes, resistencia y ritmo asfixiante.

Otro de los grandes focos estará en el choque entre Paddy Pimblett y Benoît Saint Denis. Dos estilos opuestos pero igual de intensos: Pimblett aporta carisma, agresividad y capacidad de finalización. Saint Denis responde con disciplina, presión constante y una resistencia feroz.

Dónde ver UFC 329 EN VIVO

Desde 2026, todos los eventos del UFC se transmiten exclusivamente por Paramount+ en Latinoamérica.

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Horarios para Latam de UFC 329: McGregor vs. Holloway

Cartelera estelar

21:00 – Chile, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (ET)

– Chile, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (ET) 22:00 – Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay

– Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay 20:00 – Perú, Colombia, Ecuador

– Perú, Colombia, Ecuador 19:00 – México

– México 03:00 (domingo) – España

Cartelera preliminar

19:00 – Chile

– Chile 20:00 – Argentina

– Argentina 18:00 – Perú, Colombia, Ecuador

– Perú, Colombia, Ecuador 17:00 – México

– México 23:00 (viernes) – España

Cartelera completa de UFC 329

Cartelera principal

Conor McGregor vs. Max Holloway 2 — peso wélter

Paddy Pimblett vs. Benoît Saint Denis — peso ligero

Cory Sandhagen vs. Mario Bautista – peso mosca

Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh — peso mosca

Gable Steveson vs. Elisha Ellison – peso pesado

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Cartelera preliminar

Robert Whittaker vs. Nikita Krylov — peso semipesado

Luke Riley vs. Kai Kamaka III — peso pluma

Damian Pinas vs. César Almeida — peso medio

Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez — peso gallo

Early prelims