El mundo de las MMA se paraliza este sábado 11 de julio con el esperado UFC 329, evento que tiene como gran atractivo el regreso de Conor McGregor tras cinco años fuera del octágono.
Y no será un retorno cualquiera: el irlandés vuelve directo a la élite para enfrentar a Max Holloway en una revancha que mezcla historia, evolución y cuentas pendientes.
El regreso de “The Notorious” está lejos de ser progresivo. McGregor vuelve directamente a una pelea de alto calibre, tras años marcados por lesiones, polémicas y dudas sobre su nivel competitivo.
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Enfrente estará un Holloway completamente distinto al de su primer cruce: más maduro, en plenitud y consolidado como uno de los peleadores más consistentes de la última década, gracias a su volumen de golpes, resistencia y ritmo asfixiante.
Otro de los grandes focos estará en el choque entre Paddy Pimblett y Benoît Saint Denis. Dos estilos opuestos pero igual de intensos: Pimblett aporta carisma, agresividad y capacidad de finalización. Saint Denis responde con disciplina, presión constante y una resistencia feroz.
Dónde ver UFC 329 EN VIVO
Desde 2026, todos los eventos del UFC se transmiten exclusivamente por Paramount+ en Latinoamérica.
Horarios para Latam de UFC 329: McGregor vs. Holloway
Cartelera estelar
- 21:00 – Chile, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (ET)
- 22:00 – Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay
- 20:00 – Perú, Colombia, Ecuador
- 19:00 – México
- 03:00 (domingo) – España
Cartelera preliminar
- 19:00 – Chile
- 20:00 – Argentina
- 18:00 – Perú, Colombia, Ecuador
- 17:00 – México
- 23:00 (viernes) – España
Cartelera completa de UFC 329
Cartelera principal
- Conor McGregor vs. Max Holloway 2 — peso wélter
- Paddy Pimblett vs. Benoît Saint Denis — peso ligero
- Cory Sandhagen vs. Mario Bautista – peso mosca
- Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh — peso mosca
- Gable Steveson vs. Elisha Ellison – peso pesado
Cartelera preliminar
- Robert Whittaker vs. Nikita Krylov — peso semipesado
- Luke Riley vs. Kai Kamaka III — peso pluma
- Damian Pinas vs. César Almeida — peso medio
- Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez — peso gallo
Early prelims
- Ode’ Osbourne vs. Cody Durden — peso mosca
- Tracy Cortez vs. Wang Cong — peso mosca femenino
- Ryan Gandra vs. Zach Reese – peso medio