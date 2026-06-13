La noche más gloriosa en la historia moderna de la "Gran Manzana" se escribió con letras de oro y tintes de auténtica epopeya en Texas.

El arranque del partido fue una pesadilla para los neoyorquinos, quienes lucieron extremadamente espesos en ofensiva, registrando un paupérrimo 2 de 16 en tiros de campo en los primeros doce minutos ante la asfixiante intimidación defensiva de Victor Wembanyama.

La catástrofe parecía consumarse en el tercer cuarto, cuando los Spurs sacaron una alarmante ventaja de 15 puntos (68-53). Sin embargo, el libreto de estos Knicks campeones estuvo marcado toda la eliminatoria por empezar peor que su rival y apelar a la épica.

La milagrosa remontada no se podría explicar sin la figura descomunal de su base estrella. Jalen Brunson se vistió de leyenda absoluta al despacharse una estratosférica marca de 45 puntos, anotando 29 de ellos en la segunda mitad y 15 en el último cuarto.

Liderados por su capitán, los de la Gran Manzana metieron un parcial demoledor de 7-21 en el cierre para dar vuelta el marcador, silenciar el reducto texano y ahogarle el grito de título a ‘Wemby’.

Los Knicks ganaron 4-1 en definitiva en una serie marcada por las remontadas

Fin a la travesía en el desierto y un doblete nunca antes visto

Tuvieron que pasar largas décadas de reconstrucciones fallidas, humillaciones y temporadas completas sumergidos en la más absoluta intrascendencia (no clasificaron a la postemporada en 24 de los últimos años) para que Nueva York volviera a tocar el cielo.

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La última vez que habían levantado el Trofeo Larry O’Brien se remontaba al lejano 1973. Desde entonces, 20 franquicias distintas se habían coronado en la liga mientras los fanáticos del Madison Square Garden masticaban amargura.

Por si fuera poco, los pupilos de Mike Brown cerraron una temporada perfecta para el recuerdo: se convirtieron en el primer equipo en la historia de la liga en lograr el doblete tras haber conquistado también la Emirates NBA Cup en el mes de enero. Hoy, la Ciudad que nunca duerme celebra un anillo histórico que devuelve la ilusión a una comunidad que jamás dejó de creer.