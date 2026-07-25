¿Por qué no juega Branco Ampuero en Universidad Católica vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera?

El defensor cruzado no fue considerado para el duelo ante Deportes La Serena. Revisa el motivo de su ausencia en la Liga de Primera.

Universidad Católica vuelve a la cancha por la fecha 16 de la Liga de Primera 2026 con el objetivo de sumar tres puntos ante Deportes La Serena y no perderle pisada a Colo Colo en la parte alta de la tabla.

Sin embargo, Daniel Garnero tendrá que mover sus piezas para este compromiso, ya que no podrá contar con uno de los habituales titulares de la última línea. ¿De quién se trata? Se trata de Branco Ampuero, quien será una de las bajas más sensibles del cuadro cruzado.

El defensor de 33 años no fue considerado entre los citados para enfrentar a los papayeros, situación que rápidamente despertó la duda entre los hinchas de la UC. ¿Cuál es el motivo de su ausencia?

El oriundo de Puerto Montt lleva 32 partidos disputados esta temporada | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La razón de la ausencia de Branco Ampuero

El zaguero quedó automáticamente suspendido tras alcanzar el límite de tarjetas amarillas permitido en el campeonato, por lo que deberá cumplir una fecha de sanción y no podrá estar presente en el duelo que se disputará en el Claro Arena.

Ante la ausencia del ex Deportes Antofagasta, Garnero apostará por el argentino Juan Ignacio Díaz para acompañar la última línea, quien tendrá la misión de reemplazar a uno de los jugadores más regulares del elenco precordillerano.

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Pese a esta importante baja, los de la Franja buscarán aprovechar la localía para quedarse con las tres unidades y seguir en la pelea por los primeros puestos.

¿A qué hora juegan la UC vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera?

El duelo entre la UC y La Serena se disputará este sábado 25 de julio a las 20:00 horas de Chile continental.