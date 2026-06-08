El mercado de pases del Campeonato de Ascenso se encendió de manera definitiva tras el término de la primera rueda

Cobreloa cerró la primera mitad del año en lo más alto de la tabla de posiciones, consolidándose como el flamante puntero y principal candidato para abrochar el ansiado retorno a la división de honor.

Sin embargo, en Calama tienen claro que la competencia en la segunda rueda será una auténtica carnicería y que no hay margen para relajarse si quieren asegurar el campeonato. Por esta razón, la dirigencia naranja ya trabaja a toda máquina en la búsqueda de incorporaciones de jerarquía que le den un salto de calidad definitivo al plantel minero que dirige César Bravo.

En conversación exclusiva con BOLAVIP, el reconocido y fanático relator loíno, Paulo Flores, destapó las carpetas que se están revisando de urgencia en las oficinas nortinas. El comunicador encendió la ilusión de los hinchas al revelar que el plan de la dirigencia no es incorporar apuestas, sino futbolistas con un recorrido probado en el balompié criollo que puedan vestirse la camiseta naranja y transformarse en soluciones inmediatas para el cuerpo técnico.

Dentro de los nombres entregados por Flores, el que más llamó la atención y generó revuelo en el mercado fue el de Nelson Sepúlveda. El experimentado mediocampista, asoma como el gran anhelo para potenciar la zona de volantes en el norte. No obstante, el masivo interés de los “Zorros del Desierto” por quedarse con su carta está directamente amarrado a la caótica realidad que el futbolista vive actualmente en la Región del Biobío.

Luis Casanova es uno de los refuerzos que interesan para fortalecer la defensa.

Cabe recordar que el Sepu protagonizó un escandaloso cruce de insultos en vivo por las pantallas de televisión tras ser reemplazado en el primer tiempo del duelo ante Coquimbo Unido. Esto provocó la indignación del técnico Fernando Nano Díaz, quien golpeó la mesa ante la dirigencia lila con un tajante ultimátum de “es él o yo”. A pesar de que el futbolista emitió un noble y público mea culpa a través de sus redes sociales para frenar su salida, la mesa directiva del “León” aún no toma una determinación definitiva sobre su continuidad.

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Dos ex Universidad de Chile en la mira

Paulo Flores afirma que hay dos jugadores de mucha jerarquía que interesan en Calama. El mariscal de la zaga Luis Casanova y la velocidad del delantero Juan Ignacio Duma. Ambos jugadores se quedaron sin club en la primera rueda y están ansiosos por llegar a un club con proyección deportiva como lo es Cobreloa.