Mercado de fichajes: ex Universidad de Chile en el radar de Rangers en plena crisis en la Primera B

El colista de la Primera B busca reforzarse con urgencia y ya habría puesto la mira en un ex Universidad de Chile.

El mercado de pases de la Primera B continúa moviéndose en medio de una temporada marcada por la irregularidad de varios equipos, que buscan alternativas para reforzarse de cara a la segunda parte del campeonato.

En ese escenario, algunos clubes ya comienzan a rearmar sus planteles pensando en salir de posiciones incómodas, tal es el caso de Rangers de Talca, colista de la división de plata tras sumar solo tres puntos en 13 fechas.

En paralelo, el nuevo entrenador del conjunto piducano, Ivo Basay, estaría buscando nombres de su confianza para intentar levantar al equipo, y habría un jugador que sería de su gusto, considerando su paso previo por Deportes Copiapó.

Iván Rozas llegaría al rescate de Rangers de Talca

Durante las últimas horas, el mediocampista Iván Rozas puso fin a su paso por Deportes Antofagasta, quien había llegado a inicios de este año, pero solo alcanzó a disputar siete partidos y 79 minutos en total, sin lograr continuidad.

“El club informa a sus hinchas y medios de comunicación que el jugador ha finalizado su vínculo laboral con nuestra institución. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales”, informó la institución a través de sus redes sociales.

Ahora, todo indica que los caminos de Basay y el formado de Universidad de Chile se volverán a juntar en la Región del Maule, según lo informado por el portal Primerabchile.cl.

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Iván Rozas se acerca a Rangers de Talca | FOTO: Alex Fuentes/Photosport

De esta forma, Rangers sigue moviéndose en el mercado con la necesidad urgente de revertir su complicada temporada en la Primera B.

En resumen…

Rangers de Talca, colista de la Primera B, busca reforzarse en medio de su crisis deportiva y tendría en la mira a Iván Rozas, ex Universidad de Chile que viene de quedar libre tras su paso por Deportes Antofagasta.