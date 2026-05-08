Un verdadero duelo de necesitados protagonizarán Deportes Iquique y Rangers en el arranque de la fecha 11 de Primera B.

Deportes Iquique y Rangers de Talca animarán un duelo de necesitados por la fecha 10 de la Primera B, en un compromiso clave para escapar de la parte baja de la tabla de posiciones.

Los “Dragones Celestes” llegan al encuentro ubicados en el duodécimo lugar con 10 puntos y con la obligación de volver a los triunfos para no complicarse aún más en la clasificación. El elenco nortino viene de igualar 2-2 frente a Deportes Santa Cruz en un partido donde dejó escapar la victoria.

Por otro lado, la realidad de Rangers, que marcha como colista absoluto de la Liga de Ascenso con apenas dos unidades y todavía sin conocer de triunfos en la temporada. El conjunto de Jaime Vera viene golpeado tras caer como local ante Deportes Puerto Montt y necesita urgentemente sumar para no quedar descolgado.

Los nortinos buscan sumar para seguir soñando con el ascenso (Foto: Deportes Iquique)

¿A qué hora juegan Deportes Iquique y Rangers?

El compromiso entre ‘Dragones Celestes’ y ‘Piducanos’ se disputará este jueves desde las 20:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

¿Quién transmite EN VIVO?

El partido será transmitido por TNT Sports y también podrá verse vía streaming a través de HBO Max.

Tabla de posiciones de Primera B

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Cobreloa 10 6 3 1 20 8 +12 21 2 San Marcos 10 5 5 0 14 6 +8 20 3 Puerto Montt 10 6 1 3 13 8 +5 19 4 Antofagasta 10 5 2 3 17 12 +5 17 5 Santiago Wanderers 10 4 4 2 17 14 +3 16 6 Recoleta 10 5 1 4 18 18 0 16 7 Magallanes 10 4 3 3 16 15 +1 15 8 Temuco 10 3 5 2 17 14 +3 14 9 U. Española 10 4 2 4 13 11 +2 14 10 San Luis 10 3 4 3 16 16 0 13 11 Copiapó 10 3 3 4 13 16 -3 12 12 Iquique 10 2 4 4 12 14 -2 10 13 Curicó Unido 10 2 4 4 11 18 -7 10 14 Unión San Felipe 10 2 3 5 7 17 -10 9 15 Santa Cruz 10 1 4 5 14 20 -6 7 16 Rangers 10 0 2 8 9 20 -11 2