Deportes Iquique y Rangers de Talca animarán un duelo de necesitados por la fecha 10 de la Primera B, en un compromiso clave para escapar de la parte baja de la tabla de posiciones.
Los “Dragones Celestes” llegan al encuentro ubicados en el duodécimo lugar con 10 puntos y con la obligación de volver a los triunfos para no complicarse aún más en la clasificación. El elenco nortino viene de igualar 2-2 frente a Deportes Santa Cruz en un partido donde dejó escapar la victoria.
Por otro lado, la realidad de Rangers, que marcha como colista absoluto de la Liga de Ascenso con apenas dos unidades y todavía sin conocer de triunfos en la temporada. El conjunto de Jaime Vera viene golpeado tras caer como local ante Deportes Puerto Montt y necesita urgentemente sumar para no quedar descolgado.
Los nortinos buscan sumar para seguir soñando con el ascenso (Foto: Deportes Iquique)
¿A qué hora juegan Deportes Iquique y Rangers?
El compromiso entre ‘Dragones Celestes’ y ‘Piducanos’ se disputará este jueves desde las 20:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones.
¿Quién transmite EN VIVO?
El partido será transmitido por TNT Sports y también podrá verse vía streaming a través de HBO Max.
“Hemos mejorado”: La confesión de Alejandro Hisis sobre el duro momento de Rangers y los refuerzos que vienen
Tabla de posiciones de Primera B
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Cobreloa
|10
|6
|3
|1
|20
|8
|+12
|21
|2
|San Marcos
|10
|5
|5
|0
|14
|6
|+8
|20
|3
|Puerto Montt
|10
|6
|1
|3
|13
|8
|+5
|19
|4
|Antofagasta
|10
|5
|2
|3
|17
|12
|+5
|17
|5
|Santiago Wanderers
|10
|4
|4
|2
|17
|14
|+3
|16
|6
|Recoleta
|10
|5
|1
|4
|18
|18
|0
|16
|7
|Magallanes
|10
|4
|3
|3
|16
|15
|+1
|15
|8
|Temuco
|10
|3
|5
|2
|17
|14
|+3
|14
|9
|U. Española
|10
|4
|2
|4
|13
|11
|+2
|14
|10
|San Luis
|10
|3
|4
|3
|16
|16
|0
|13
|11
|Copiapó
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
|12
|Iquique
|10
|2
|4
|4
|12
|14
|-2
|10
|13
|Curicó Unido
|10
|2
|4
|4
|11
|18
|-7
|10
|14
|Unión San Felipe
|10
|2
|3
|5
|7
|17
|-10
|9
|15
|Santa Cruz
|10
|1
|4
|5
|14
|20
|-6
|7
|16
|Rangers
|10
|0
|2
|8
|9
|20
|-11
|2