Deportes Iquique tendrá su tercer entrenador este 2026 apostando a un experto en la categoría y que el año estuvo en la banca de Deportes Antofafasta.

Lo que prometía ser una campaña de rápido retorno a la división de honor se terminó transformando en una verdadera pesadilla en el norte del país.

Tras su doloroso descenso en la temporada 2025, Deportes Iquique asomaba como el gran candidato para ascender de manera directa, pero la realidad futbolística los tiene viviendo un presente desastroso: marchan en el puesto 14 con apenas 12 unidades, mirando de reojo el fantasma de la Segunda División Profesional.

Con el objetivo de dar un timonazo radical, la dirigencia de los “Dragones Celestes” oficializó este miércoles el arribo de Hernán Peña como su nuevo director técnico.

La directiva iquiqueña se cansó de los malos resultados y decidió poner fin a un período de total inestabilidad en el banco de suplentes. El proceso que arrancó con Rodrigo Guerrero fue cortado abruptamente en la octava jornada debido al pobre rendimiento, y el posterior interinato de José Miguel Cantillana tampoco logró levantar cabeza, registrando apenas una victoria en los últimos seis compromisos.

Hernán Peña

Un canterano de la U al rescate

Ante este panorama desolador, la carta elegida para comandar la salvación es un viejo conocido del circuito plateado de nuestro balompié. A sus 56 años, Hernán Peña, otrora lateral izquierdo formado en Universidad de Chile.

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El estratega cuenta con una vasta trayectoria en la Liga de Ascenso, registrando recordados pasos por instituciones como Barnechea, San Marcos de Arica, Deportes Melipilla, Deportes Santa Cruz y su última estación en 2025 al mando de Deportes Antofagasta.

Desde las oficinas del cuadro celeste ratificaron que el estratega nacional no llegará en solitario a la Región de Tarapacá para asumir este “fierro caliente”. “El nuevo entrenador se incorporará junto a René Tejias, quien desempeñará funciones como ayudante técnico, y Felipe Hernández, quien integrará el área de preparación física del primer equipo”, confirmaron las redes sociales de la escuadra nortina mediante sus plataformas oficiales.