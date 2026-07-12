El gran anhelo de Fernando Ortiz en Colo Colo podría estar muy cerca de concretarse, pues no está en los planes del DT de Vélez Sarsfield.

Los hinchas de Colo Colo están expectantes con lo que puede pasar respecto al fichaje de Diego Valdés, que es el gran anhelo del entrenador Fernando Ortiz y que ha sido definido como la prioridad en este mercado de fichajes de invierno.

Esta semana el técnico argentino apuró a la dirigencia de Blanco y Negro para poder contar con el volante de 32 años, a quien dirigió en el América de México entre 2022 y 2023.

El pasado viernes en el Cacique habrían vuelto a la carga por quien ha sido seleccionado nacional, donde de a poco se estarían acercando las posturas con el club trasandino, pues el jugador tiene contrato hasta diciembre del 2027.

Pese a aquello, en Vélez están dispuestos a sacarse de encima al ’10’ chileno, considerando su alto sueldo y que el entrenador Guillermo Barros Schelotto no lo tiene como prioridad en el plantel.

Así lo informó el sábado el medio partidista Vélez 670, lo que fue publicado en redes sociales: “Hay grandes chances de que Diego Valdés no continúe en Vélez”.

“No es prioridad para Guillermo Barros Schelotto y la intención de la comisión directiva (CD) y el jugador es emigrar. Su futuro estaría en Chile”, aseguraron.

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Captura de la publicación de Velez670 en X.

Se espera que dentro de la próxima semana se pueda cerrar este traspaso, aunque en Colo Colo tienen plazo hasta el 13 de agosto, previo al inicio de la cuarta fecha de la segunda rueda de la Liga de Primera 2026, que es el día en que cierra el libro de pases.

Mientras tanto, el formado en Audax Italiano se encuentra haciendo la intertemporada con el Fortín, incluso el sábado anotó dos goles en partido amistoso a puertas cerradas contra Argentinos Juniors. Una de las conquistas fue de tiro libre.

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En síntesis