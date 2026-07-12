El anhelado refuerzo de Colo Colo la está rompiendo en la intertemporada de Vélez Sarsfield, a la espera de novedades sobre su futuro.

En medio de los rumores de su posible fichaje en Colo Colo, el atacante nacional Diego Valdés la está descociendo en la intertemporada de Vélez Sarsfield, donde busca torcerle la mano al entrenador Guillermo Barros Schelotto.

El futbolista de 32 años no sería prioridad para el técnico argentino, mientras que en el Cacique lo esperan con los brazos abiertos, siendo el gran anhelo del director técnico Fernando Ortiz, que lo dirigió en el América de México.

Mientras se define su futuro, el formado en Audax Italiano fue parte del partido amistoso a puertas cerradas que tuvo Vélez contra Argentinos Juniors, donde ‘El Fortín’ goleó por 6-2 al cuadro de La Paternal en el complejo deportivo de la ‘V’.

Valdés ingresó en el segundo tiempo y convirtió dos goles. El primero fue de tiro libre y con el pie derecho; el segundo con una exquisita definición de zurda tras bajar el balón con gran calidad.

Pese a no ser de la partida, aprovechó al máximo sus minutos y terminó siendo una de las figuras. El que sí fue titular es Claudio Baeza, volante chileno que también milita en el elenco de Liniers.

Mira los GOLES a continuación:

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Cabe recordar que Diego Valdés tiene contrato con el equipo argentino hasta diciembre del 2027, pero mantienen una deuda salarial que podría ayudar a su salida anticipada de aquella institución.

Mientras tanto, en Colo Colo están haciendo las gestiones para poder cumplir con la petición del Tano Ortiz, que en los últimos días volvió a reiterarle a la dirigencia que es su prioridad para este mercado de invierno.

En síntesis

Diego Valdés anotó dos goles ingresando en el segundo tiempo por Vélez.

anotó dos goles ingresando en el segundo tiempo por Vélez. 6-2 fue la goleada de Vélez Sarsfield sobre Argentinos Juniors en el amistoso.

fue la goleada de Vélez Sarsfield sobre Argentinos Juniors en el amistoso. Colo Colo busca fichar al atacante de 32 años pedido por Fernando Ortiz.