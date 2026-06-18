¡Remezón! Santiago Wanderers define a los primeros 5 cortados para el segundo semestre de la Primera B

El cuadro caturro tomó decisiones importantes en plena lucha por el ascenso y ya comienza a mover piezas en su plantel para la segunda rueda.

Santiago Wanderers vive un presente competitivo en la Primera B, donde marcha en el segundo lugar, a solo un punto del líder Cobreloa, en una lucha que promete ser intensa hasta el final del torneo.

En ese escenario, y pese al buen rendimiento en la tabla, el club de Valparaíso comenzó a tomar decisiones importantes de cara al segundo semestre, con el objetivo de mantener el ritmo competitivo y no perder terreno en la pelea por el ansiado ascenso a Primera División.

Por lo mismo, la dirigencia junto al técnico Francisco Palladino habrían iniciado una reestructuración interna que contempla la salida de jugadores que no entrarían en los planes para la segunda parte del año.

Francisco Palladino pasa la podadora en Santiago Wanderers | FOTO: Sebastian Cisternas/Photosport

Estos son los 5 jugadores que no seguirán en Santiago Wanderers

Según información del periodista Nicolás Ríos a través de su cuenta de X (ex Twitter), cinco futbolistas habrían sido notificados que no serán considerados para lo que resta de la temporada. ¿Quiénes son?

“Franco Lobos, Ricardo Parra, Camilo Astroza, Diego Opazo y Víctor Espino fueron separados del primer equipo y quedaron liberados”, publicó el comunicador.

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🚨🟢 ÚLTIMO MINUTO: Franco Lobos, Ricardo Parra, Camilo Astroza, Diego Opazo y Víctor Espinoza tendrían una salida del club



Saldrían a préstamo, noticia en desarrollo. — Nicolás Rios (@riossnico1416) June 17, 2026

La situación, eso sí, no es definitiva en términos contractuales. Los jugadores deberán buscar nuevos destinos, aunque en caso de no concretar una salida deberán regresar a Wanderers para cumplir su vínculo hasta diciembre.

De esta manera, el cuadro caturro empieza a mover piezas importantes en medio de una campaña donde sigue firme en la pelea por el liderato de la división de plata del fútbol chileno.

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En resumen..