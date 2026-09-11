¡Vuelco total! Mario Salas entra por los palos para asumir como nuevo DT de Cobreloa

El Comandante descartó asumir en Unión La Calera y está listo para asumir en Cobreloa en busca del ascenso.

Mario Salas entró por los palos en la carrera por convertirse en el nuevo entrenador de Cobreloa. El nombre del “Comandante” fue acercado a la dirigencia loína durante las últimas horas de este viernes y rápidamente tomó fuerza para hacerse cargo del equipo tras la abrupta salida de César Bravo.

Según información desde Calama y recabada por Bolavip Chile, Salas estaría reculando en su decisión de asumir en Unión La Calera, donde estaba prácticamente definido como el próximo entrenador. Ahora, el campeón con la UC estaría en condiciones de cambiar de rumbo y aceptar el desafío de llegar a Calama.

El nombre del estratega sería del gusto de la dirigencia de Cobreloa, que busca a un entrenador capaz de tomar el “fierro caliente” en la recta final del ascenso. Los naranjas marchan segundos en la Primera B con 42 puntos, a solo dos unidades del líder Santiago Wanderers, por lo que el objetivo principal es mantener intactas las opciones de conseguir el ascenso.

Hasta hace pocas horas, los principales candidatos eran Miguel Ramírez y José Luis Díaz. Sin embargo, la aparición de Mario Salas habría sido bien vista en la testera del elenco del Loa.

El eventual arribo del “Comandante” supondría un desafío inmediato: la llave de Copa Chile ante Coquimbo Unido y, posteriormente, el trascendental enfrentamiento ante Santiago Wanderers del próximo 26 de septiembre. Todo se definirá en las próximas horas.