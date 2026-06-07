Cobreloa terminará la primera rueda como el líder a falta dos partidos para cerrar la fecha 15 luego de su empate ante Puerto Montt.

El Campeonato de Ascenso completó su primera mitad de competencia y los equipos entran al receso con las cartas sobre la mesa. Tras el pálido empate sin goles entre Deportes Antofagasta y Magallanes, la tabla de posiciones de la Primera B se encendió por completo.

Con un líder absoluto que mira a todos desde lo más alto y una brutal aglomeración de equipos separados por apenas un par de unidades en la zona de liguilla, te invitamos a revisar cómo quedó la clasificación del torneo de plata de nuestro fútbol.

El gran ganador de esta primera parte del año es Cobreloa, elenco que se consolidó en el primer lugar de la tabla con 29 puntos, producto de ocho triunfos, cinco empates y solo dos derrotas.

A pesar de haber empatado con Puerto Montt en su último compromiso, el cuadro loíno se marcha al descanso como el exclusivo puntero y principal candidato al ascenso directo.

Sin embargo, los Zorros del Desierto no se pueden relajar. Su más cercano perseguidor es Santiago Wanderers, escuadra que rugió fuerte en el norte y se instaló en la segunda plaza con 26 unidades, metiendo una tremenda presión en la parte alta. El podio lo completa un encendido San Marcos de Arica, que se aferra al tercer puesto con 25 puntos.

Puerto Montt y Cobreloa repartieron puntos en el sur.

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Tabla de Posiciones