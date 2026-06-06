Tras los partidos de Cobreloa y Santiago Wanderers: así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso

Revisa la tabla de posiciones en la Liga de Ascenso tras los resultados de Cobreloa y Santiago Wanderers.

La jornada sabatina en la Liga de Ascenso tuvo duelos de alto impacto, en la que dos de los grandes candidatos al título, disputaban sus importantes duelos en esta 15° fecha del torneo.

Cobreloa y Santiago Wanderers, el líder y sublíder respectivamente del torneo, tenían importantes compromisos, en donde los ‘Loínos’ se enfrentaron ante Deportes Puerto Montt en el sur del país, mientras que los ‘Caturros’ se vieron las caras ante Deportes Copiapó.

En ambos intensos partidos, Cobreloa rescató como visitante una igualdad a un tanto ante Deportes Puerto Montt, mientras que Santiago Wanderers cayó en su visita por 1-0 ante Deportes Copiapó.

Con estos resultados, Cobreloa se mantiene firme en la cima del torneo de la B con 29 unidades, mientras que Santiago Wanderers se mantiene en el segundo lugar con 26 puntos.

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA DE ASCENSO