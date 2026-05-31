Los loínos se impusieron por 2-0 a los Piducanos este domingo, por la fecha 14 de la Liga de Ascenso 2026.

Este fin de semana se disputa la fecha 14 de la Liga de Ascenso o más conocida como la Primera B, donde Cobreloa volvió a la cima tras vencer por 2-0 al colista Rangers de Talca.

El cuadro Minero se impuso con un doblete de Álvaro Delgado en el primer tiempo (2′ y 25′), para dejar los tres puntos en el Estadio Zorros del Desierto.

Con este resultado, los Loínos vuelven a liderar el ascenso con 28 puntos, aprovechando los tropiezos de Santiago Wanderers (26 pts) y San Marcos de Arica (25 pts).

Cobreloa recupera el liderato de la Primera B. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)

Cabe recordar que los Caturros empataron 2-2 con Unión Española el sábado y el Santo cayó por 1-0 ante Deportes Temuco en el extremo norte.

Por su parte, Rangers sigue en el fondo de la tabla de posiciones con solo tres puntos y todavía no sabe de triunfos en esta temporada.

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Los Rojinegros son el principal candidato al descenso, pues están a cinco unidades del equipo que está más arriba, que es Deportes Santa Cruz. Pero los Comerciantes deben jugar su partido por esta jornada.

La tabla de posiciones de la Primera B

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Cobreloa 28 14 8 4 2 29 16 +13 2 Wanderers 26 14 7 5 2 29 17 +12 3 San Marcos 25 14 6 7 1 19 10 +9 4 Deportes Temuco 23 14 6 5 3 26 17 +9 5 Antofagasta 22 13 6 4 3 22 15 +7 6 Puerto Montt 22 14 7 1 6 16 15 +1 7 Unión Española 21 14 6 3 5 19 17 +2 8 Magallanes 21 14 6 3 5 24 24 0 9 Recoleta 21 14 6 3 5 23 23 0 10 San Luis 20 14 5 5 4 23 21 +2 11 Copiapó 18 13 5 3 5 19 22 -3 12 Unión San Felipe 15 14 4 3 7 11 25 -14 13 Deportes Iquique 12 14 2 6 6 18 22 -4 14 Curicó Unido 12 13 2 6 5 14 24 -10 15 Santa Cruz 8 13 1 5 7 17 25 -8 16 Rangers 3 14 0 3 11 11 27 -16

En síntesis

Cobreloa lidera con 28 puntos la Primera B tras vencer 2-0 a Rangers.

la Primera B tras vencer 2-0 a Rangers. Álvaro Delgado anotó doblete a los 2 y 25 minutos del primer tiempo.

a los 2 y 25 minutos del primer tiempo. Rangers sigue colista con 3 puntos y sin victorias en la actual temporada.