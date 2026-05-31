Este fin de semana se disputa la fecha 14 de la Liga de Ascenso o más conocida como la Primera B, donde Cobreloa volvió a la cima tras vencer por 2-0 al colista Rangers de Talca.
El cuadro Minero se impuso con un doblete de Álvaro Delgado en el primer tiempo (2′ y 25′), para dejar los tres puntos en el Estadio Zorros del Desierto.
Con este resultado, los Loínos vuelven a liderar el ascenso con 28 puntos, aprovechando los tropiezos de Santiago Wanderers (26 pts) y San Marcos de Arica (25 pts).
Cobreloa recupera el liderato de la Primera B. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)
Cabe recordar que los Caturros empataron 2-2 con Unión Española el sábado y el Santo cayó por 1-0 ante Deportes Temuco en el extremo norte.
Por su parte, Rangers sigue en el fondo de la tabla de posiciones con solo tres puntos y todavía no sabe de triunfos en esta temporada.
Los Rojinegros son el principal candidato al descenso, pues están a cinco unidades del equipo que está más arriba, que es Deportes Santa Cruz. Pero los Comerciantes deben jugar su partido por esta jornada.
La tabla de posiciones de la Primera B
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Cobreloa
|28
|14
|8
|4
|2
|29
|16
|+13
|2
|Wanderers
|26
|14
|7
|5
|2
|29
|17
|+12
|3
|San Marcos
|25
|14
|6
|7
|1
|19
|10
|+9
|4
|Deportes Temuco
|23
|14
|6
|5
|3
|26
|17
|+9
|5
|Antofagasta
|22
|13
|6
|4
|3
|22
|15
|+7
|6
|Puerto Montt
|22
|14
|7
|1
|6
|16
|15
|+1
|7
|Unión Española
|21
|14
|6
|3
|5
|19
|17
|+2
|8
|Magallanes
|21
|14
|6
|3
|5
|24
|24
|0
|9
|Recoleta
|21
|14
|6
|3
|5
|23
|23
|0
|10
|San Luis
|20
|14
|5
|5
|4
|23
|21
|+2
|11
|Copiapó
|18
|13
|5
|3
|5
|19
|22
|-3
|12
|Unión San Felipe
|15
|14
|4
|3
|7
|11
|25
|-14
|13
|Deportes Iquique
|12
|14
|2
|6
|6
|18
|22
|-4
|14
|Curicó Unido
|12
|13
|2
|6
|5
|14
|24
|-10
|15
|Santa Cruz
|8
|13
|1
|5
|7
|17
|25
|-8
|16
|Rangers
|3
|14
|0
|3
|11
|11
|27
|-16
VIDEO: Fuerte sismo en la zona central activa las alarmas en medio de partido en el Claro Arena
En síntesis
- Cobreloa lidera con 28 puntos la Primera B tras vencer 2-0 a Rangers.
- Álvaro Delgado anotó doblete a los 2 y 25 minutos del primer tiempo.
- Rangers sigue colista con 3 puntos y sin victorias en la actual temporada.