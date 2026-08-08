Deportes Temuco lamenta trágico accidente con víctimas fatales: “Nuestras condolencias”

Un bus con juveniles del elenco de Primera B protagonizó un siniestro vial con un vehículo menor. Hubo dos fallecidos.

Deportes Temuco está en shock. La escuadra sureña sufrió un lamentable episodio para sus categorías inferiores: un viaje de una serie formativa terminó en un trágico accidente.

¿Qué pasó? Durante las primeras horas de este sábado 8 de agosto, un bus con juveniles del elenco albiverde (que se desplazaba hacia Concepción) protagonizó un siniestro vial con un furgón.

Y desgraciadamente, el resultado fue fatal para dos mayores de edad que se movilizaban en el vehículo más pequeño. A su vez, un menor que los acompañaba fue trasladado hasta el Hospital Regional en estado grave.

Es por ello que Deportes Temuco envió un emotivo mensaje por el suceso, que afortunadamente no le costó daños físicos a sus canteranos. Pese al impacto, este no tuvo mayor perjuicio que el psicológico.

El hecho se registró frente a la Universidad Católica de Temuco, específicamente en la avenida Rudecindo Ortega.

Deportes Temuco no sufrió pérdidas humanas. (Foto: Pura Noticia)

Publicidad

El mensaje de Deportes Temuco

A través de sus plataformas digitales, el cuadro de Primera B informó:

“Club Deportes Temuco informa que hoy cercano a las 08:00 hrs, tomamos conocimiento de un accidente de tránsito que involucró a un bus que trasladaba a dos de nuestras categorías de Fútbol Joven“, indicó la misiva.

“Afortunadamente, todos los integrantes de nuestra delegación se encuentran bien. Las personas afectadas corresponden a ocupantes de un vehículo menor involucrado en el accidente”, agregó.

“Lamentamos profundamente este terrible suceso y enviamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias y seres queridos de las personas afectadas“, cerró.