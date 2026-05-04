La controversia por la nueva fecha del partido entre Universidad de Chile y O’Higgins (miércoles 10 de junio) sigue sumando reacciones. Mientras en el Centro Deportivo Azul (CDA) mastican la rabia por la posibilidad de perder a piezas clave debido a las convocatorias de la Selección, una voz autorizada del club salió a respaldar la postura de la dirigencia laica.

Miguel Ángel Gamboa, referente azul y mundialista en España 82, conversó con BOLAVIP y fue tajante respecto a la modificación del calendario apoyando un posible reclamo de parte de la dirigencia estudiantil.

“Me parece que así debiera ser, porque al final se le apoya a O’Higgins por el partido (de Copa Sudamericana), pero a la larga se le perjudica a la U. Me parece que está bien el reclamo de la U, debiera ser más justo”,

“Estoy muy molesto”: El ataque contra el arbitraje

Sin embargo, la molestia de Gamboa no se quedó solo en la programación. El exdelantero aprovechó la instancia para descargar su frustración contra el criterio arbitral en el torneo local, asegurando que la “mano blanda” de los jueces está destruyendo el espectáculo.

Miguel Ángel Gamboa disconforme con la reprogramación del partido de la U ante O’Higgins.

Recordemos que en el duelo de La Serena ante la U, hubo un planchazo sin sanción en contra del lateral izquierdo azul Marcelo Morales: “Estoy muy molesto por cómo están encarando los partidos los árbitros. Hay unos empujones de los defensas hacia los delanteros con las dos manos y no cobran nada”.

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Perjuicio al talento: Según Gamboa, esta permisividad “perjudica al jugador que tiene clase, al jugador bueno, al ofensivo, y va en beneficio del que destruye”.

El “rompecabezas” de la U

Con el respaldo de figuras como Gamboa, la U mantiene su postura de incomodidad frente a un duelo que se jugará en el Estadio Nacional a las 20:00 horas, pero con una formación que —obligatoriamente— será de emergencia ante las bajas por Fecha FIFA.

Para el histórico puntero, el fútbol chileno está entrando en una zona peligrosa donde las decisiones administrativas y el arbitraje “extraño” están atentando contra el equipo que intenta proponer fútbol.