Unión Española comienza a encontrar el rumbo en el Campeonato de Primera B. En el arranque de la décima fecha, el equipo dirigido por Ronald Fuentes se impuso por 2-0 ante Curicó Unido en el Estadio Santa Laura, encadenando su segundo triunfo en línea y escalando posiciones en la tabla. Sin embargo, el resultado no estuvo exento de controversia ni de una profunda autocrítica por parte del estratega rojo.

El marcador se abrió a los 52 minutos gracias a un cabezazo de Patricio Rubio. No obstante, la polémica estalló apenas cuatro minutos después, cuando Mitchell Wassenne anotó el segundo tanto en una posición de adelanto que no fue advertida por la terna arbitral.

Con estos tres puntos, el conjunto de Independencia alcanzó las 14 unidades, situándose momentáneamente en el octavo lugar y acechando los puestos de liguilla.

La ambición de Ronald Fuentes: “Quiero más todavía”

Pese al desahogo que significó la victoria, el estratega hispano Ronald Fuentes se mostró sumamente exigente con el nivel exhibido por sus jugadores, especialmente durante la primera fracción. “No es lo que quiero, quiero más todavía, siempre soy muy ambicioso en ese aspecto”, declaró el DT en conferencia de prensa.

El técnico analizó el dubitativo inicio de su escuadra, atribuyéndolo en parte a la ansiedad de los futbolistas con menos rodaje. “Nos está costando, hoy nos costó entre 20 o 25 minutos donde estuvimos muy erráticos nuevamente. Seguramente fue por la presión de los jugadores jóvenes de querer hacer las cosas bien”, explicó Fuentes. Además, enfatizó que el plantel tiene capacidades para rendir a un nivel muy superior al mostrado en el primer tiempo.

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Entre la tranquilidad y la preocupación

Fuentes también reveló que vive este presente con sentimientos encontrados, principalmente debido a la cantidad de bajas que ha sufrido el equipo. “Lo tomo con mucha tranquilidad y con mucha preocupación. Tranquilidad porque a los que le ha tocado jugar lo han hecho de buena manera y preocupación por el tema de las lesiones que hemos tenido, que han sido muchas traumáticas”, confesó el mundialista.

Para cerrar, el entrenador compartió la íntima arenga —y advertencia— que le dio al camarín tras el pitazo final, dejando claro que no permitirá relajos en la lucha por el ascenso. “Sabemos que somos capaces de más, se los dije hoy día a los jugadores. Me van a perdonar la palabra, pero les dije: ‘felicidades por el triunfo, buenísimo el segundo tiempo, pero los voy a seguir cagando a pedos para que sigamos siendo un mejor equipo’”, sentenció con dureza.