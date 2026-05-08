Cobreloa ya se encuentra en la Región de Valparaíso para afrontar un duelo crucial en sus pretensiones de ascenso cuando enfrente este viernes 9 de mayo a Santiago Wanderers.

Con un plantel mermado por las bajas, el técnico César Bravo tuvo que mover las piezas y, según el reporte del periodista Pedro Marín, presentará una alineación con novedades en todas sus líneas para saltar al césped del Estadio Elías Figueroa Brander.

La portería naranja estará resguardada por Diego Tapia, quien asume la responsabilidad en este compromiso clave. Debido a las ausencias obligadas, la defensa presenta modificaciones importantes: el juvenil Joaquín Méndez ocupará la banda derecha, mientras que la dupla de centrales estará conformada por los experimentados Rodolfo González y Bastián San Juan. Por la izquierda, Lucas Cornejo será el encargado de cerrar la zaga loína.

Tras confirmarse la baja de Jorge Paul Gatica por una molestia en su rodilla, el mediocampo de Cobreloa se reestructura. La contención quedará en manos de Cristián Muga y Tomás Aránguiz, quienes deberán realizar el despliegue físico ante los “caturros”. Un poco más adelantado, en labores de creación y enlace, estará Sebastián Zúñiga, encargado de habilitar al tridente ofensivo.

César Bravo arma un once mermado ante Santiago Wanderers.

Un ataque con poder de gol

En la delantera, el “Zorro” apuesta por un esquema agresivo para buscar los tres puntos en el puerto. El tridente de ataque estará compuesto por Matías Sandoval, Gustavo Gotti y el capitán Cristian Insaurralde. Esta ofensiva buscará aprovechar la jerarquía de sus hombres de área para romper el cerco defensivo de Wanderers y traer una victoria vital a Calama.

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El 11 de Cobreloa

Diego Tapia; Joaquín Méndez, Rodolfo González y Bastián San Juan, Lucas Cornejo; Cristián Muga, Tomás Aránguiz, Sebastián Zúñiga; Matías Sandoval, Gustavo Gotti y Cristian Insaurralde.