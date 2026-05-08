Cobreloa no lo pasa bien en la previa de su visita al Elías Figueroa Brander donde enfrentará a Santiago Wanderers este sábado 9 de mayo a las 20:00 partido válido por la fecha 11 de la Primera B.

Al complejo panorama defensivo se suma ahora la baja de Jorge Paul Gatica, quien presentó molestias físicas en el último entrenamiento, obligando al cuerpo técnico de César Bravo a mover las piezas en la zona de volantes para este compromiso vital.

La ausencia del volante que también ha jugado de lateral fue explicada detalladamente por el jefe del área médica de Cobreloa, el Dr. Sergio Silva Oporto, quien en conversación con BOLAVIP reveló que el jugador sufrió un contratiempo físico durante la jornada del jueves.

“Gatica manifestó en el entrenamiento del día de ayer una molestia en su rodilla, específicamente en la cara externa, con bastante dolor”, explicó el facultativo.

Debido a la intensidad de la dolencia, el departamento médico determinó que el jugador no estaba en condiciones de viajar junto al resto del plantel. Durante la jornada de este viernes se le realizarán exámenes de imagen para determinar la cuantía exacta de la lesión y los plazos de recuperación.

Jorge Paul Gatica una dolorosa baja para Cobreloa

Publicidad

Dificultades para armar el once inicial

La baja de Gatica representa un dolor de cabeza adicional para el esquema naranja de César Bavo, considerando que es un hombre clave en cuanto a su versatilidad. Sin su presencia, el equipo pierde intensidad y una de sus principales voces de mando en el sector central o cuando le ha tocado jugar de lateral.

Con este escenario, se espera que el cuerpo técnico loíno defina hoy mismo a su reemplazante, buscando mantener la solidez necesaria para rescatar puntos en un reducto históricamente difícil para los calameños.