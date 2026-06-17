¡Se mueve la Primera B! Unión Española tendría listo este refuerzo para la segunda rueda: “Lo anunciarían en los próximos días”

El cuadro hispano ya trabaja en refuerzos para la segunda rueda y tendría encaminado el regreso de un futbolista que dejó una grata impresión en Santa Laura.

Los clubes de la Liga de Primera no son los únicos que buscan reforzarse de cara al segundo semestre, pues en medio de la lucha por mejorar sus campañas, los equipos de la Primera B también se mueven con fuerza en el mercado de pases.

Uno de ellos es Unión Española, elenco que marcha en la octava posición y que ya trabaja en la llegada de nuevos nombres para fortalecer el plantel que dirige Ronald Fuentes, con el objetivo de meterse en la pelea por los puestos de arriba durante la segunda rueda.

En ese escenario, en Independencia apuntaron a un jugador que dejó un grato recuerdo durante su anterior paso por Santa Laura y que, además, conoce perfectamente la institución. ¿De quién se trata?

Rodrigo Piñeiro regresaría a Unión Española

Se trata de Rodrigo Piñeiro, extremo uruguayo que estaría muy cerca de transformarse nuevamente en jugador del conjunto hispano, así lo informó el medio La Hora de King Kong, que adelantó importantes novedades sobre el futuro del atacante.

“Los Hispanos anunciarían en los próximos días el retorno del uruguayo Rodrigo Piñeiro como refuerzo de cara al segundo semestre”, expresó el citado medio.

Cabe recordar que el “Loly” dejó una huella importante en Unión durante la temporada 2023, donde se transformó en una de las principales figuras del equipo gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para llegar al gol. Su gran rendimiento, incluso, le permitió dar el salto al fútbol argentino para fichar por Vélez Sarsfield.

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En su paso por Unión, Piñeiro convirtió 20 tantos y aportó con 5 asistencias | FOTO: Hernan Contreras/Photosport

Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba al otro lado de la cordillera. En la última temporada apenas sumó 25 minutos en el encuentro ante Deportivo Armenio por la Copa Argentina, quedando muy lejos del protagonismo que alcanzó en el fútbol chileno.

Rodrigo Piñeiro también estuvo a préstamo en Everton, donde pasó sin pena ni gloria | FOTO: Raul Zamora/Photosport

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Ahora, el delantero uruguayo tendría la posibilidad de reencontrarse con el club donde mostró una de las mejores versiones de su carrera, en una apuesta que ilusiona a los hinchas hispanos y que podría transformarse en uno de los movimientos más llamativos del mercado en la Primera B.

En resumen…