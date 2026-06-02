El ex entrenador de la selección chilena dejará en pause su labor como comentarista en TV para asumir la gerencia deportiva de un club de Tercera A.

Juvenal Olmos decidió dejar los comentarios en televisión para concretar su ansiado y sorpresivo regreso al balompié nacional. Sin embargo, su retorno no será desde la banca técnica, sino en un inesperado rol y en una categoría que promete revolucionar por completo.

La noticia cayó como una bomba en el ambiente y fue oficializada por el propio club mediante un comunicado que dejó boquiabiertos a los hinchas. Lautaro de Buin, elenco que actualmente compite en la Tercera División A, anunció con bombos y platillos a Juvenal Olmos como su flamante nuevo gerente deportivo de cara al futuro de la institución.

Desde la dirigencia del cuadro metropolitano destacaron que la llegada del estratega del proceso rumbo al Mundial de Alemania 2006 busca fortalecer la estructura del proyecto institucional.

“Juvenal se integra a nuestra institución para aportar toda su experiencia, liderazgo y conocimiento al desarrollo de nuestro proyecto deportivo”, señalaron desde el “Toqui del Maipo”, dándole una calurosa bienvenida a una de las mentes más reconocidas del balompié criollo.

José Luis Silva es la gran figura de Lautaro de Buin

De los estudios de TNT Sports a la rigurosa gestión en Tercera A

Durante los últimos años, Olmos se había mantenido firmemente ligado a la actividad desde la vereda de las comunicaciones, desempeñándose con éxito como analista en cadenas como Fox Sports y posteriormente en TNT Sports, alejándose de la primera línea competitiva. Su llegada al plano dirigencial corta una larga sequía fuera de los terrenos de juego.

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Cabe recordar que el histórico ex DT nacional cuenta con una extensa y laureada trayectoria en el fútbol chileno. En su faceta como entrenador, además de comandar a la selección chilena absoluta, registró exitosos pasos por Universidad Católica y Unión Española, sumando también importantes expediciones internacionales en Newell’s Old Boys, Everton de Viña del Mar y Veracruz.

Con esta tremenda movida, Lautaro de Buin resalta el valor estratégico que tendrá el ex seleccionador nacional en el desarrollo institucional. “Su llegada representa un importante paso en el crecimiento y fortalecimiento de Lautaro de Buin, reafirmando nuestro compromiso con la profesionalización y la búsqueda permanente de nuevos desafíos”, sentenciaron desde Buin, frotándose las manos con un fichaje que rompe todos los moldes de la categoría.