Golpe total en la U: jugador recibe la peor noticia de su etapa en Universidad de Chile

La dura noticia que castigó en las últimas horas a este jugador en la Universidad de Chile.

Universidad de Chile logró este pasado fin de semana un valioso pero sufrido triunfo dentro de la Liga de Primera por 2-1 ante Deportes Concepción en el Estadio Nacional, el que le permitió a los ‘Azules’ poder volver a los triunfos tras negativos resultados.

A pesar del buen ambiente que quedó en el plantel azul tras esta victoria, hay un jugador de la Universidad de Chile que no está para nada contento y todo esto por el presente que vive en el club.

El protagonista es el volante paraguayo, Lucas Romero, quien llegó en este último mercado de fichajes a reforzar la zona media de la U con un gran cartel para consolidarse en dicha zona, pero hasta día de hoy ha estado muy lejos de aquello.

Ante el escaso protagonismo que ha tenido el ex Recoleta de Paraguay en la Universidad de Chile, el mediocampista recibió en las últimas horas una de las noticias más duras en lo que va de su carrera como futbolista.

Romero sufre en la U | Foto: Photosport

Romero queda fuera de Mundial con Paraguay

El volante de 23 años recibió en las últimas horas la noticia de que no será considerado por Gustavo Alfaro para la nómina de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026.

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Así lo informó en las últimas horas el medio ‘Tigo Sports’ en su cuenta de ‘X’ de que el jugador de la Universidad de Chile no será parte de la convocatoria para la cita mundialista.

“Isidro Pitta fue notificado por Gustavo Alfaro, como jugador N°26 de la selección paraguaya para la Copa del Mundo 2026. Quedaron fuera de la nómina Mathías Villasanti y Lucas Romero”, señalaron.

De esta forma, Lucas Romero le dice adiós a su gran ilusión de poder decir presente en el Mundial 2026 con la Selección de Paraguay, en la que fue un gran candidato para poder estar con la ‘Albirroja’, pero su escaso protagonismo en la U, parece haber sentenciado su gran sueño.

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✍️Isidro Pitta fue notificado por Gustavo Alfaro, como jugador N°26 de la selección paraguaya para la Copa del Mundo 2026.



👉Quedaron fuera de la nómina Mathías Villasanti y Lucas Romero.



🎙️Info: @PepiTorres17 pic.twitter.com/Gnf4SOCWpk — Tigo Sports (@TigoSportsPY) May 31, 2026

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