Javier Correa sorprende con noble gesto hacia figura de Colo Colo: pocos la sabían

El delantero argentino Javier Correa revela este importante gesto con este jugador en Colo Colo.

Colo Colo logró este pasado fin de semana un importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ se mantienen firme en la punta del torneo nacional tras lograr el triunfo por 4-2 ante Deportes La Serena en la cuarta región.

Dentro de este partido, se vivió un inesperado momento en el campo de juego, en el que Javier Correa tras un penal a favor de Colo Colo tuvo un tremendo gesto con Víctor Felipe Méndez, a quien le cedió la pena máxima, el que se encargó de convertir en gol.

En las últimas horas, el atacante argentino Javier Correa dijo presente en el programa ‘Tipsters’ y se refirió a lo que fue esta decisión por cederle el penal a su compañeros, en la que dio la razón de aquello y su explicación, sacó aplausos.

“Felipe tenía el cumpleaños de la mamá me parece”, declaró el goleador de Cololo Colo ante esta situación.

Méndez anotó el penal para Colo Colo | Foto: Photosport

Concluyendo, Correa indicó que el volante de Colo Colo le solicitó el penal para poder marcar y saludar a su mamá en el día de su cumpleaños, en la que confió en él y este pudo marcar para poner en ventaja al ‘Cacique’ y saludar a su progenitora..

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“Había una mención especial que hacer. Si ganas, todo sirve”, concluyó Javier Correa ante esta situación.

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