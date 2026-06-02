Ídolo de Boca Juniors destroza a Carlos Palacios tras hablar de un posible retorno a Colo Colo: “No aportó nada”

Alberto Márcico cuestionó el presente del volante chileno en el cuadro xeneize y dejó más de una frase que no pasó desapercibida.

Carlos Palacios atraviesa días decisivos en Boca Juniors. El mediocampista chileno ha sido uno de los nombres más comentados en pleno receso del fútbol argentino, ya que su rendimiento ha estado lejos de las expectativas generadas tras su llegada al club a comienzos de 2025.

Las dudas sobre su continuidad aumentaron durante las últimas horas luego de que el propio futbolista se refiriera a su futuro y no descartara un eventual regreso a Colo Colo, equipo donde vivió los mejores momentos de su carrera.

“Siempre las puertas van a estar abiertas para todo. Dije cuando me fui que en algún momento iba a volver, si tiene que dar ahora se va a dar y si no más adelante”, manifestó el oriundo de Renca a TNT Sports Chile.

Carlos Palacios ya dejó atrás su lesión en su rodilla derecha | FOTO: Rodrigo Valle/Getty Images)

Sus palabras rápidamente generaron repercusión a ambos lados de la cordillera y reactivaron las especulaciones respecto a una posible salida del cuadro xeneize.

Alberto Márcico dispara contra Carlos Palacios

En medio de ese escenario, desde el entorno de Boca comenzaron a surgir críticas hacia el ex Unión Española y una de las más duras fue la de Alberto Márcico, histórico referente del elenco Azul y Oro.

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El exvolante ofensivo abordó el presente de “La Joya” y cuestionó tanto su aporte futbolístico como su compromiso con el equipo. “Lo que hizo es terrible, aparte no aportó nada. Tendría que recuperarse y ganarse el lugar en el equipo, si ahora va a haber cambios, jugadores nuevos”, comenzó señalando Márcico en el el programa Fútbol Continental.

Pero el exfutbolista fue todavía más allá en su análisis y puso en duda las ganas de Palacios de seguir vistiendo la camiseta de Boca. “Igual algo ya sabía de que no tiene muchas ganas de quedarse en Boca. Aparte hay una cosa. ¿Por qué Colo Colo lo pidió otra vez si hace un año que está acá? Algo pasó, algún mensaje, él no quiere jugar. Creo que le pesó un poquito la camiseta”, sentenció.

De esta manera, Palacios suma un nuevo cuestionamiento en Argentina, justo cuando los rumores sobre una posible salida de Boca y un eventual retorno al Cacique comienzan a tomar cada vez más fuerza.

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En resumen…