Deportes Copiapó ratificó su buen momento tras una semana de crisis de su rival, Unión San Felipe, al que le ganó 2-1 acercándose peligrosamente a la zona de liguilla de ascenso. El encuentro fue una prueba de carácter para el conjunto atacameño, que debió remontar un marcador adverso frente a un rival que llegó al norte del país sumido en problemas administrativos y deportivos tras la reciente partida de su entrenador titular. Pese a la inestabilidad, los albirrojos mostraron una cara competitiva en los primeros pasajes del compromiso bajo el interinato de Esteban Carvajal.

La sorpresa se instaló temprano en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla cuando, a los 5 minutos de juego, Bayron Guajardo conectó un certero cabezazo tras un centro desde la izquierda. El remate dejó sin opciones al portero local, Nicolás Temperini, encendiendo la ilusión de un equipo foráneo que buscaba desesperadamente un respiro en la tabla de posiciones. Sin embargo, la resistencia de San Felipe comenzaría a desmoronarse en los instantes finales de la primera fracción, permitiendo el despertar del “León”.

El empate llegó a los 44 minutos gracias a una proyección ofensiva de Fabián Torres, quien habilitó a Manuel López para que este definiera con un remate ajustado ante la salida de Andrés Fernández. La debacle para el visitante se completaría en el tiempo de descuento, cuando el mismo Bayron Guajardo pasó de héroe a villano al derribar a López dentro del área. Agustín Ortiz no perdonó desde los doce pasos y, a los 45+5′, marcó el 2-1 que dio vuelta las acciones antes de irse al descanso.

Deportes Copiapó venció 2-1 a Unión San Felipe

En el complemento, las esperanzas de Unión San Felipe de rescatar un punto se esfumaron definitivamente con la expulsión de Bairo Riveros, lo que condicionó el resto de la etapa final. Deportes Copiapó supo administrar la ventaja y el hombre de más, sellando un triunfo que le permite escalar posiciones y soñar con el retorno a la división de honor. Por su parte, el conjunto del Aconcagua regresa a casa con las manos vacías y la urgencia de encontrar estabilidad en la banca para salir de la zona complicada.

Tabla de Posiciones

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Puerto Montt 22 11 7 1 3 15 8 +7 2 Cobreloa 21 11 6 3 2 21 13 +8 3 San Marcos de Arica 20 10 5 5 0 14 6 +8 4 Antofagasta 20 11 6 2 3 20 13 +7 5 Santiago Wanderers 19 11 5 4 2 22 15 +7 6 Recoleta 19 11 6 1 4 19 18 +1 7 Unión Española 17 11 5 2 4 14 11 +3 8 Magallanes 15 11 4 3 4 16 17 -1 9 Copiapó 15 11 4 3 4 15 17 -2 10 Deportes Temuco 14 11 3 5 3 17 15 +2 11 San Luis 13 11 3 4 4 17 19 -2 12 Deportes Iquique 11 11 2 5 4 13 15 -2 13 Curicó Unido 10 10 2 4 4 11 18 -7 14 Unión San Felipe 9 11 2 3 6 8 19 -11 15 Santa Cruz 7 11 1 4 6 14 21 -7 16 Rangers 3 11 0 3 8 10 21 -11