Universidad de Chile sumó tres puntos de oro que le permiten escalar en la tabla de posiciones, pero el rendimiento del equipo sigue sin convencer a los comentaristas históricos.

En una conversación directa con BOLAVIP, el reconocido panelista y seguidor azul, Héctor “Tito” Awad, analizó sin anestesia el triunfo de la U ante Deportes Concepción, apuntando a la fortuna y a las individualidades más que al juego colectivo del cuadro laico.

Al ser consultado sobre cuáles fueron las razones que explican la victoria estudiantil en esta jornada, el histórico de La Magia Azul fue tajante y no dio rodeos.

“Por raja… Así de simple, no tengo nada que hablar de lo futbolístico, nada. No hay nada que pueda destacar de lo futbolístico, es lo mismo de siempre”, disparó de entrada el comentarista, evidenciando su total disconformidad con la propuesta del equipo en la cancha.

Para el analista, el trámite estuvo marcado por factores externos y decisiones arbitrales que terminaron inclinando la balanza a favor del Chuncho. “Hoy tuvimos la raja que no tuvimos otros días, las expulsiones súper extrañas… Algo le tiene que haber dicho (al árbitro), definitivamente algo le tiene que haber dicho”, argumentó en relación a las tarjetas rojas que condicionaron el compromiso.

Tito Awad ningunea el triunfo de la U ante Deportes Concepción.

El factor Eduardo Vargas y la importancia de los tres puntos

A pesar de sus duras críticas al funcionamiento defensivo y colectivo, donde reconoció que “cuando estábamos once contra once, Concepción nos tenía contra las cuerdas”, Awad destacó la lectura del técnico para mover las piezas y la jerarquía de una figura clave en ofensiva. “Hizo cambios malos, la achuntó con Vargas sacándolo del área… y hoy día tuvimos un jerárquico que supo hacer el gol en un momento clave”, valoró respecto al aporte del “Turbomán”.

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Finalmente, y más allá de las deudas en la cancha, el “Mago” le puso la pelota al piso a la situación y prefirió valorar el impacto matemático que tiene este resultado para las pretensiones del club en el torneo local. “Lo bueno sí es que los puntos los necesitábamos. Yo me quedo con los tres puntos, son vitales, un partido menos y podemos quedar segundos en el campeonato. Me quedo con los tres puntos y lo demás chao, compadre. En algún momento nos tocará jugar bien”, concluyó esperanzado.