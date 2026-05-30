Tras Santiago Wanderers vs. Unión Española: así queda la tabla de posiciones de la Primera B

La fecha 14 de la Primera B 2026 continuó este sábado con un atractivo duelo entre Santiago Wanderers y Unión Española, dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por los puestos de avanzada del campeonato.
El encuentro disputado en Valparaíso terminó igualado 2 a 2 en un intenso compromiso, donde los Hispanos golpearon primero gracias a Andrés Vilches, quien abrió la cuenta a los 37 minutos y volvió a aparecer a los 45 para estirar las cifras antes del descanso.
Sin embargo, el elenco porteño reaccionó inmediatamente. Marcos Camarda descontó a los 46 minutos y cuando el reloj marcaba los 86, el propio delantero apareció nuevamente para decretar el definitivo 2 a 2.
Los de Ronald Fuentes no pudieron aguantar la ventaja en el marcador | FOTO: Manuel Lema/Photosport
Con este resultado, ambos equipos sumaron un punto en la tabla y dejaron abierta la disputa por los puestos de privilegio del campeonato.
Así va la tabla de posiciones:
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Santiago Wanderers
|14
|7
|5
|2
|29
|17
|12
|26
|2
|Cobreloa
|13
|7
|4
|2
|27
|16
|11
|25
|3
|San Marcos
|13
|6
|7
|0
|19
|9
|10
|25
|4
|Antofagasta
|13
|6
|4
|3
|22
|15
|7
|22
|5
|Puerto Montt
|13
|7
|1
|5
|16
|14
|2
|22
|6
|U. Española
|14
|6
|3
|5
|19
|17
|2
|21
|7
|Recoleta
|14
|6
|3
|5
|23
|23
|0
|21
|8
|Temuco
|13
|5
|5
|3
|25
|17
|8
|20
|9
|San Luis
|14
|5
|5
|4
|23
|21
|2
|20
|10
|Magallanes
|13
|5
|3
|5
|20
|21
|-1
|18
|11
|Copiapó
|13
|5
|3
|5
|19
|22
|-3
|18
|12
|Iquique
|13
|2
|6
|5
|15
|18
|-3
|12
|13
|Curicó Unido
|13
|2
|6
|5
|14
|24
|-10
|12
|14
|Unión San Felipe
|13
|3
|3
|7
|10
|25
|-15
|12
|15
|Santa Cruz
|13
|1
|5
|7
|17
|25
|-8
|8
|16
|Rangers
|13
|0
|3
|10
|11
|25
|-14
|3