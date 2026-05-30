Tras Santiago Wanderers vs. Unión Española: así queda la tabla de posiciones de la Primera B

Santiago Wanderers y Unión Española protagonizaron un intenso empate que provocó movimientos en la clasificación de la Primera B 2026.

La fecha 14 de la Primera B 2026 continuó este sábado con un atractivo duelo entre Santiago Wanderers y Unión Española, dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por los puestos de avanzada del campeonato.

El encuentro disputado en Valparaíso terminó igualado 2 a 2 en un intenso compromiso, donde los Hispanos golpearon primero gracias a Andrés Vilches, quien abrió la cuenta a los 37 minutos y volvió a aparecer a los 45 para estirar las cifras antes del descanso.

Sin embargo, el elenco porteño reaccionó inmediatamente. Marcos Camarda descontó a los 46 minutos y cuando el reloj marcaba los 86, el propio delantero apareció nuevamente para decretar el definitivo 2 a 2.

Los de Ronald Fuentes no pudieron aguantar la ventaja en el marcador | FOTO: Manuel Lema/Photosport

Con este resultado, ambos equipos sumaron un punto en la tabla y dejaron abierta la disputa por los puestos de privilegio del campeonato.

Así va la tabla de posiciones:

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Santiago Wanderers 14 7 5 2 29 17 12 26 2 Cobreloa 13 7 4 2 27 16 11 25 3 San Marcos 13 6 7 0 19 9 10 25 4 Antofagasta 13 6 4 3 22 15 7 22 5 Puerto Montt 13 7 1 5 16 14 2 22 6 U. Española 14 6 3 5 19 17 2 21 7 Recoleta 14 6 3 5 23 23 0 21 8 Temuco 13 5 5 3 25 17 8 20 9 San Luis 14 5 5 4 23 21 2 20 10 Magallanes 13 5 3 5 20 21 -1 18 11 Copiapó 13 5 3 5 19 22 -3 18 12 Iquique 13 2 6 5 15 18 -3 12 13 Curicó Unido 13 2 6 5 14 24 -10 12 14 Unión San Felipe 13 3 3 7 10 25 -15 12 15 Santa Cruz 13 1 5 7 17 25 -8 8 16 Rangers 13 0 3 10 11 25 -14 3