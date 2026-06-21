Esposa de Fernando Gago emociona con mensaje en el Día del Padre tras su infarto: esto publicó en Instagram

Verónica Laffitte compartió en redes sociales un sentido mensaje dedicado a Fernando Gago, acompañado de una imagen familiar junto a su hijo.

Este domingo 21, Universidad de Chile dará inicio a su participación en la Copa Chile, torneo donde el equipo laico forma parte del Grupo D y comparte zona con Santiago Wanderers, Unión La Calera y Unión San Felipe.

Sin embargo, en el duelo ante los Caturros, el Romántico Viajero no contará con la presencia del director técnico Fernando Gago en la banca de suplentes. ¿La razón? “Pintita” se encuentra en recuperación en la Clínica Alemana, luego de haber sido operado de urgencia tras sufrir un episodio cardíaco.

La situación ha generado preocupación, pero también múltiples muestras de apoyo desde el mundo del fútbol y a través de redes sociales, donde se han multiplicado los mensajes hacia el entrenador argentino.

El emotivo mensaje de la esposa de Fernando Gago

En ese contexto, una fecha tan significativa como el Día del Padre tomó un carácter especial para su entorno más cercano, donde el mensaje de aliento de su esposa, Verónica Laffitte, se hizo presente con fuerza.

La publicación estuvo acompañada además de una fotografía en la que aparece Gago junto a su hijo Joaquín, registro que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

“Feliz día papi. Hoy más que nunca feliz día mi vida. Joaquín tiene, sin duda, el papá más fuerte y luchador del mundo. Gracias a vos y gracias a la vida por tenerte con nosotros”, partió diciendo.

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“Sé que siempre nos vas a cuidar, y nosotros también vamos a cuidarte a vos. Te amamos infinito, héroe de nuestro corazón”, sentenció Laffitt.

En resumen:

Universidad de Chile debutará este domingo en la Copa Chile sin su técnico Fernando Gago en la banca, mientras el argentino se recupera tras un episodio cardíaco. En ese contexto, su esposa le dedicó un emotivo mensaje por el Día del Padre que incluyó una fotografía junto a su hijo Joaquín.