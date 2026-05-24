San Marcos de Arica estiró su gran momento tras derrotar por 2-0 a Deportes Puerto Montt en el sur, alcanzando la punta del campeonato.

El campeonato de Ascenso está al rojo vivo y el norte del país ruge con fuerza en la lucha por llegar a la división de honor. En un compromiso válido por la Primera B, San Marcos de Arica firmó una presentación brillante y derrotó a domicilio por 2-0 a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue.

Con este estratégico triunfo en el sur, los “Bravos del Morro” ratificaron su extraordinario presente futbolístico y provocaron un triple empate en la parte más alta de la tabla de posiciones.

Desde el pitazo inicial, el planteamiento táctico de la escuadra forastera tomó por sorpresa a los dirigidos del cuadro salmonero, imponiendo condiciones mediante transiciones rápidas y constantes desbordes por las bandas.

La apertura de la cuenta no tardó en llegar: en el minuto 12 de juego, el experimentado volante Boris Sagredo se llenó de fútbol y sacó un potente e inatajable remate de zurda que dejó estático y sin opciones de reacción al arquero local, Gonzalo Collao.

El golpe definitivo llegó en el minuto 34, cuando el atacante Nahuel Donadell repitió la fórmula de la tarde y, con otro certero disparo de pierna izquierda, batió la resistencia de Collao para decretar el 2-0 con el que se irían al descanso.

Puerto Montt pierde y se aleja de la punta

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Polémica arbitral y una zaga vestida de heroína

En el complemento, el trámite del partido sumó pasajes de alta fricción e incidencias en ambas porterías. San Marcos estuvo a nada de transformar el triunfo en goleada gracias a una definición de Gonzalo Reyes; sin embargo, el juez principal Matías Assadi, respaldado por su guardalínea, terminó anulando la conquista por una muy discutible posición de adelanto que encendió los reclamos de la banca visitante.

Deportes Puerto Montt adelantó sus líneas con desesperación buscando el descuento y tuvo su opción más clara en los pies del delantero venezolano Reiner Castro. Cuando el balón ya ingresaba al arco, la zaga de las huestes ariqueñas extremó recursos de forma dramática y despejó la pelota prácticamente sobre la línea de gol para mantener el arco en cero.

Tabla de Posiciones de la Primera B

# Equipos J G E P GF GC +/- PTS Últimas 1 Santiago Wanderers 13 7 4 2 27 15 12 25 D E V V V 2 Cobreloa 13 7 4 2 27 16 11 25 V V D V E 3 San Marcos 13 6 7 0 19 9 10 25 V V E E V 4 Antofagasta 13 6 4 3 22 15 7 22 V D V E E 5 Puerto Montt 13 7 1 5 16 14 2 22 D V V D D 6 Temuco 13 5 5 3 25 17 8 20 V E D V V 7 U. Española 12 6 2 4 16 12 4 20 E V V V V 8 Recoleta 13 6 2 5 23 23 0 20 D D V D E 9 Magallanes 12 5 3 4 19 19 0 18 D V D D V 10 San Luis 12 4 4 4 21 20 1 16 V D V D V 11 Copiapó 12 4 3 5 16 21 -5 15 D D V V D 12 Iquique 13 2 6 5 15 18 -3 12 V E E D E 13 Curicó Unido 13 2 6 5 14 24 -10 12 V D E D E 14 Unión San Felipe 13 3 3 7 10 25 -15 12 D D D V D 15 Santa Cruz 13 1 5 7 17 25 -8 8 D E D D E 16 Rangers 13 0 3 10 11 25 -14 3 D D E D D