Cobreloa vs Rangers: Dónde ver y a qué hora.

La emocionante categoría de plata de nuestro balompié no da espacio para las treguas y este fin de semana promete una definición de infarto en la parte alta y baja de la clasificación

Este domingo 31 de mayo, Cobreloa recibirá a Rangers de Talca en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, en el marco de la decimocuarta jornada del Campeonato de Primera B 2026. El compromiso asoma como una verdadera final para ambas instituciones: mientras los loínos saltan a la cancha con la obligación de recuperar la cima del certamen, los piducanos quemarán sus últimos cartuchos para intentar dar el golpe en el norte y escapar del fondo de la tabla.

En su última presentación, Cobreloa igualó 2-2 ante Deportes Recoleta en el Estadio Municipal Leonel Sánchez, un resultado agridulce que les impidió mantenerse firmes en lo más alto de la categoría.

Actualmente, los mineros marchan en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 25 unidades, producto de una sólida campaña de siete triunfos, cuatro empates y dos derrotas. Por lo mismo, la escuadra naranja salta obligada a hacer respetar su localía en la altitud nortina para reencontrarse con los festejos y volver a presionar al puntero exclusivo en la encarnizada lucha por el boleto directo a la Primera División.

Cristián Insaurralde se recuperó y es carta para ser titular ante Rangers.

La urgencia total de un Rangers sumido en una profunda crisis

La vereda del frente muestra una realidad diametralmente opuesta y un presente extremadamente complejo. Rangers de Talca arriba al norte grande sumido en una profunda crisis deportiva tras caer por 2-0 ante Santiago Wanderers en su pasada exhibición, un golpe que caló hondo en las pretensiones de la Región del Maule.

Los números de los talquinos son alarmantes: se ubican en el último lugar de la clasificación con apenas 3 puntos, fruto de tres empates y diez derrotas. Los “piducanos” no saben de abrazos ni triunfos en lo que va de campeonato, sumando unidades única y exclusivamente por la vía de la paridad. Con este adverso panorama, la urgencia de rescatar puntos es total para intentar iniciar la operación salvación en una de las canchas más difíciles del país.

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¿A qué hora, dónde y quién da el partido?

Para que no te pierdas ningún detalle de este partidazo que promete sacar chispas, te dejamos todos los datos oficiales confirmados por la organización para la tarde de este domingo: