La preparación de Cobreloa para su próximo desafío ante San Luis de Quillota para dejar atrás la derrota ante San Marcos de Arica no ha sido sencilla. El entrenador loíno, César Bravo, reconoció que el cuerpo técnico ha realizado un análisis profundo para entender la cantidad de bajas que han afectado al equipo en el último tiempo.

Según el estratega, existe un vínculo entre la forma de jugar y las lesiones: “Dentro de todas las bajas, creo que las hemos analizado del porqué nos pasa esto, sobre todo cuando defendemos muy bajos, generalmente pasa esa situación”, explicó.

Ante este escenario, el cuerpo técnico ha enfocado sus esfuerzos en corregir aspectos defensivos y de posicionamiento para reducir el desgaste innecesario y prevenir nuevas complicaciones.

“Es una situación que hemos tratado de ir mejorando, de ir trabajando y siempre tener la alternativa”, comentó Bravo, enfatizando la importancia de contar con variantes en un plantel que ha debido ser modificado constantemente por causas médicas.

César Bravo habla de los lesionados en Cobreloa.

Altas y bajas para el fin de semana La gran novedad positiva de la semana es la recuperación de Bastián San Juan. El defensor ya dejó atrás sus molestias y se convirtió en el único jugador recuperado respecto a la fecha anterior, asomando como titular fijo para el duelo en Calama. “Solamente para esta semana recuperamos a Bastián San Juan”, confirmó el DT, entregando una cuota de tranquilidad para la última línea naranja.

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Sin embargo, no todo es alegría, ya que durante los últimos entrenamientos surgió una nueva preocupación. Álvaro Césped presenta una contractura que lo mantiene en duda, aunque el resto de los jugadores —más allá de los lesionados de larga data— están aptos para competir. “Álvaro está con una pequeña contractura, pero los demás están todos, más allá de lo que ya sabemos”, cerró Bravo, quien buscará ante los canarios un triunfo que mantenga a Cobreloa en la parte alta de la tabla.

¿Cuándo y dónde juega Cobreloa su próximo partido?

Cobreloa recibirá en el Zorros del Desierto de Calama a San Luis a las 15:00 con la intención de seguir a la cabeza de la tabla de posiciones de la Primera B.