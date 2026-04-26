La pelea por el ascenso directo sufrió un vuelco inesperado en la Región del Maule. Puerto Montt, que llegaba a esta fecha en lo más alto de la clasificación, sucumbió ante un necesitado Curicó Unido en el Estadio La Granja. Los dirigidos por Emiliano Astorga cayeron por 2-1 frente a los “torteros”, quienes lograron un respiro vital gracias a las anotaciones de Leandro Benegas y Roberto Riveros.

Este traspié de los “Delfines” fue música para los oídos de San Marcos de Arica. El conjunto nortino cumplió con su tarea a primera hora al derrotar con autoridad a Deportes Copiapó por 3-0 en calidad de visitante. Con este resultado, el “Santo” se transformó en el nuevo y exclusivo líder del torneo, relegando a los puertomontinos a la segunda plaza de la tabla de posiciones.

En la otra cara de la moneda, el drama se vive intensamente en Talca. En el duelo que cerró la jornada, Rangers volvió a morder el polvo al caer de forma agónica por 2-1 ante Deportes Temuco. Un autogol de Sebastián Ribas en los minutos de descuento sentenció la suerte de los piducanos, quienes no logran levantar cabeza bajo la dirección técnica de Jaime Vera.

La frustración en el cuadro rojinegro es evidente, especialmente tras un trámite donde sintieron que merecieron mejor suerte. “Estamos en ese momento donde no entra la pelota. Fuimos superiores, hicimos todo para ganar, pero el fútbol es así de injusto”, declaró el jugador talquino Damián González tras la derrota. El volante insistió en que, pese al resultado, ser protagonistas y mantener la actitud mostrada es el único camino para salir del pozo.

Curicó Unido celebró en La Granja

Sin embargo, los números son alarmantes para una institución con la historia de Rangers. Tras nueve partidos disputados en el presente torneo, el equipo apenas suma dos puntos de 27 posibles. Esta paupérrima campaña los mantiene en el último lugar de la tabla, peligrando seriamente con el descenso a la Segunda División Profesional si no logran un giro radical en las próximas semanas.

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La tabla de la Primera B quedó “del terror” tanto en la lucha por subir como en la zona de permanencia. Con Curicó escapando del fondo y San Marcos consolidándose arriba, el torneo entra en una fase de definiciones donde cada error se paga caro, tal como le ocurrió a un Rangers que se hunde y parece no encontrar la brújula en esta temporada 2026.

Tabla de Posiciones