La espera terminó para la hinchada albiverde. Deportes Temuco logró abrazarse por primera vez en su feudo tras derrotar agónicamente a Rangers de Talca, colista de la Primera B, en un duelo que estuvo marcado por la tensión y el ajuste táctico.

Arturo Sanhueza, técnico del cuadro sureño, no ocultó su autocrítica pese a la victoria, dejan atrás las polémicas que ha sostenido con la prensa de la región.

“En el primer tiempo no jugamos bien. La idea era ganar la espalda a sus laterales, pero no había pases definitivos”, explicó el estratega, quien reconoció que intentar sumar más delanteros no siempre garantiza un mejor ataque.

Sin embargo, el DT destacó el salto de calidad que ha dado el plantel en las últimas nueve fechas:

“La conclusión es que Temuco puede seguir compitiendo. Hace poquito tiempo estábamos en puestos de descenso y hoy estamos en liguilla. A esta misma altura, el año pasado, el equipo iba 14°“. disparó

Arturo Sanhueza pudo festejar por fin en casa.

¿Cuándo vuelve a jugar Deportes Temuco?

Con el envión anímico de haber festejado ante su gente, el “Pije” ya prepara las maletas. Su próximo desafío será una verdadera prueba de fuego: visitará a Santiago Wanderers este domingo 3 de mayo a las 15:00 horas en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso.