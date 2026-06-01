Uno de los dos amistosos que tendrá Chile frente a dos selecciones mundialistas corre serio riesgo debido a razones sanitarias.

La Selección Chilena ya se encuentra en Europa preparando los amistosos que disputará durante la fecha FIFA de junio ante Portugal y la República Democrática del Congo. Sin embargo, uno de esos compromisos podría verse seriamente afectado por una situación sanitaria que mantiene en alerta a las autoridades españolas.

El encuentro frente al combinado africano está programado para el próximo 9 de junio en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea, en Cádiz. No obstante, el brote de ébola que afecta actualmente a República Democrática del Congo ha generado preocupación en España, donde incluso ya se estudian medidas extraordinarias.

Según los reportes provenientes del país africano, las autoridades locales investigan cientos de fallecimientos asociados al virus, situación que ha encendido las alarmas en la antesala del compromiso amistoso frente a Chile.

Autoridades españolas exigen garantías para que se juegue el partido

La principal voz de alerta llegó desde el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, quien manifestó públicamente su inquietud por la realización del encuentro.

De acuerdo a sus declaraciones, el municipio no permitirá que el amistoso se dispute si antes no existen garantías sanitarias entregadas por los organismos competentes del Estado español.

Incluso, Franco advirtió que podría firmar un decreto para suspender el compromiso si no recibe respuestas claras por parte de Sanidad Exterior, la Consejería de Salud de Andalucía y el Hospital de La Línea respecto a los protocolos que se aplicarán para el evento.

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Por ahora, desde el Gobierno español ya reaccionaron al tema. Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad, aseguró que las autoridades se encuentran monitoreando la situación y evaluando las medidas necesarias para garantizar la seguridad sanitaria.

Un dato que juega a favor de la realización del encuentro es que la selección congoleña no se encuentra concentrando en su país. El equipo africano está trabajando en Bélgica como preparación para el Mundial 2026 y para este amistoso frente a La Roja, lo que podría facilitar la aprobación definitiva del compromiso.

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A pocos días del partido, la incertidumbre continúa y los dirigidos por Nicolás Córdova esperan una resolución que permita mantener en pie uno de los últimos ensayos antes del inicio de un nuevo ciclo internacional.

DATOS CLAVE

El alcalde Juan Franco condicionó la realización del partido amistoso por un brote de ébola.

El compromiso entre Chile y República Democrática del Congo está fijado para el 9 de junio.

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