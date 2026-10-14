Alavés de España confirma interés en 10 promesas de la Selección Chilena: “En seguimiento”

El director deportivo de la institución europea, Sergio Fernández, reveló que su secretaría técnica observa a un puñado de chilenos.

La Selección Chilena se ilusiona con su nueva camada de jugadores. A pesar de que los resultados han sido adversos, el país tiene talento de sobra y así lo confirma la cúpula del Deportivo Alavés. ¿Por qué?

El director deportivo de dicha institución, Sergio Fernández, confirmó que hay 10 futbolistas chilenos que están siendo observados por su secretaría técnica. Así lo reportó Radio ADN.

La lista en cuestión está conformada por seleccionados que disputaron la Copa Mundial sub-20 en 2025, la que fue realizada en territorio nacional. En tal competencia, La Roja fue eliminada en octavos de final por México.

¿Nombres a destacar? Algunos de mencionados, tales como Felipe Faúndez, Agustín Arce y Lautaro Millán, han sumado participación en la categoría adulta de la Selección Chilena.

“Estos son algunos de los jugadores que nosotros tenemos referenciados y en seguimiento, dentro de nuestro algoritmo de jugadores que, en un momento determinado, puedan formar parte del Alavés”, indicó el dirigente aludido.

Deportivo Alavés tiene en carpeta a 10 promesas de la Selección Chilena. (Imágenes: Photosport)

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Deportivo Alavés observa a la Selección Chilena

A continuación, el listado de jugadores de La Roja que están en la mira del Deportivo Alavés: