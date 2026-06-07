El King criticó las decisiones en la Selección Chilena luego de no ser llamado para los amistosos contra Portugal y RD Congo.

Este domingo Colo Colo se despidió de la Copa de la Liga 2026 con una derrota por 1-0 ante Huachipato, aunque el Cacique ya llegaba eliminado a la fecha final. Pero lo más noticioso de la jornada fueron las declaraciones de Arturo Vidal tras el partido en Talcahuano.

El King fue consultado por el presente de la Selección Chilena, donde en primera instancia intentó evadir la pregunta, pero luego sacó toda la artillería para mostrar su descontento con las decisiones en La Roja.

Cabe recordar que el técnico interino Nicolás Córdova no lo tiene considerado en su proceso, algo que tendría incómodo al volante de 39 años.

Por ello, se mostró muy molesto por la derrota de Chile por 2-1 ante Portugal en el partido amistoso que disputaron ayer en Oeiras.

“¿De verdad tú me estás preguntando de eso? ¿Me estás preguntando de verdad? No voy a hablar de la Selección, mientras no haya un entrenador no puedo hablar más de la Selección”, lanzó Vidal.

A lo que el bicampeón de América, agregó: “Pero lo que pasó ayer, ojalá que no vuelva a pasar más”.

La Roja cayó por 2-1 en su visita a Portugal. (Foto: Photo: Zed Jameson/Photosport)

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Cabe recordar que la última vez que Arturo Vidal fue convodado a la Selección Chilena fue hace un año, por las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Mientras que el pasado 22 de mayo, en la conferencia de capitanes previo al clásico contra Universidad Católica, le mandó un recado al presidente de la Federación de Fútbol de Chile, diciendo que aún no se ha retirado.

En síntesis

Colo Colo 0-1 Huachipato: El equipo se despidió de la Copa de la Liga 2026.

El equipo se despidió de la Copa de la Liga 2026. Arturo Vidal: El volante de 39 años no es considerado por el técnico Nicolás Córdova.

El volante de 39 años no es considerado por el técnico Nicolás Córdova. Chile 1-2 Portugal: La Roja perdió el partido amistoso disputado ayer en Oeiras.