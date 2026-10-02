Marcelo Díaz pide a gritos a este entrenador para la Selección Chilena: “Es muy humano”

El bicampeón de América no tuvo dudas en poner sobre la mesa el nombre de un viejo conocido para asumir en La Roja.

Tras anunciar su partido de despedida del profesionalismo, Marcelo Díaz abordó el delicado presente de la Selección Chilena. En esa línea, el bicampeón de América puso sobre la mesa el nombre del candidato ideal para asumir de una vez por todas la banca de La Roja de cara al Mundial 2030.

En conversación con TNT Sports, donde además tuvo palabras para sus excompañeros de la Generación Dorada e incluso para Arturo Vidal, el ídolo de la U no tuvo dudas en elegir a Gustavo Álvarez, como el nombre idóneo para agarrar el fierro caliente del ‘Equipo de Todos’.

“Es muy buen técnico, instructor, ser humano y profesor. Es muy humano. Él era el líder que tanto necesitábamos en la U. Llegó en un momento preciso, que coincidió con el arribo de muchos jugadores que nos pusimos al servicio del equipo”, señaló.

El mediocampista también valoró la metodología de trabajo de Álvarez: “Es metódico, se equivocaba poco. Él tiene esa capacidad de entrenarte toda la semana para lo que ibas a competir, desde lo físico, técnico y táctico. No había detalle que quedara al azar”, explicó.

Berizzo, el otro candidato de Carepato

Pero Gustavo Álvarez no fue el único nombre mencionado por Carepato. El ídolo de la U también apuntó a Eduardo Berizzo, quien dirigió a la Selección Chilena entre 2022 y 2023, como otra alternativa que le gustaría volver a ver en La Roja.

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“También me gustaría, pero ya estuvo y lo sacamos tan rápido que no dio tiempo. Si tú le preguntas a los jugadores, estaban contentos con él. Pero lo sacaron. Ese proceso quedó en nada”, remató el referente azul.