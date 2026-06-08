Astro de Portugal no se guarda nada y lanza feroz piropo a La Roja de Nicolás Córdova: “Selección fuerte”

Francisco Conceição, crack de Portugal y la Juventus, le dedicó un especial elogio a la Selección Chilena dirigida por Nicolás Córdova.

La Selección Chilena ya dio vuelta la página tras la dura derrota ante Portugal en un partido amistoso, donde el resultado no refleja lo que sucedió en la cancha y La Roja se llevó una verdadera paliza.

Pese a que Chile hizo un partido para el olvido que fue maquillado con el golazo de Lucas Cepeda, de igual manera que en la vereda de al frente se dieron tiempo para hablar de La Roja de Nicolás Córdova e incluso salieron elogios.

“De Chile destaco lo colectivo. Creo que es una selección fuerte, una selección que también tiene historia. No estuvieron muy bien en las Eliminatorias, pero siempre es una selección muy competitiva y siempre tiene sus cualidades”, dijo Francisco Conceição.

Portugal le pegó un baile a Chile. | Foto: Getty Images

El jugador, quien milita en la Juventus de Italia, no se quedó ahí y siguió: “Es un equipo muy aguerrido, que jugó más al contraataque porque también jugaba contra nosotros, que somos una gran selección. Fue bueno para preparar lo que van a ser nuestros primeros tres partidos en la Copa del Mundo”.

Más allá de las palabras de buena crianza del portugués, lo cierto es que Chile no está en un buen momento futbolístico y sufrió en demasía contra una selección que, hoy por hoy, es candidata a ganar el Mundial de Norteamérica 2026.

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Cabe recordar que Portugal integra el Grupo K del Mundial de Norteamérica 2026, en donde comparte zona con la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

En síntesis

Portugal derrotó a la Selección Chilena en un reciente partido amistoso internacional.

Lucas Cepeda anotó el único gol de Chile en la derrota ante los portugueses.

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