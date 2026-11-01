Campeón de América con la Selección Chilena avisa: “Creo que este es mi último partido”

Paulo Garcés le abrió las puertas al retiro tras cerrar la temporada de Tercera B junto a Buenos Aires de Parral.

La Selección Chilena puede decirle adiós a uno de los campeones de América en 2015: analiza colgar los botines en breve. Su cuerpo y mente le piden estar junto a sus seres queridos. ¿De quién se trata?

Ese es el caso de Paulo Garcés, que en conversación con Portal En Ascenso no descartó retirarse del profesionalismo. Tras cerrar esta temporada de Tercera B junto a Buenos Aires de Parral, tendrá que elegir un camino.

Según explicó el arquero de 42 años, en su cabeza ronda la idea de ponerle punto final a una novela de múltiples episodios. Pasó por los tres grandes del país, tales como Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

“Uno no toma decisiones en caliente porque después se puede arrepentir, pero creo que este es mi último partido (…) He entregado todo en mi carrera, a mi familia, y no sé, vamos a pensarlo con la almohada más tranquilo“, comentó.

Sobre la misma línea, agregó: “Pero sí queda el sentimiento de que vamos a ver qué pasa para el 2027. Hoy día no quiero jugar más, quiero dedicarme a la familia y ver qué va a pasar“.

Paulo Garcés puede retirarse. Fue campeón con la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Campeón con la Selección Chilena analiza el retiro

A su vez, el Halcón Garcés dejó una dura reflexión tras quedarse con las manos vacías: Buenos Aires de Parral desperdició la oportunidad de coronarse campeón de Tercera B -pese a ascender- al caer 4-3 en la final vs. Provincial Talagante.

“Por distintos motivos, creo que estas divisiones tienen que mejorar muchas cosas, empezando desde arriba. No lo estoy diciendo por el partido en sí, pero sí por muchas otras cosas”, complementó.