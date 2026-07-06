Figura de la Selección Chilena está en la mira de Udinese: “Cuatro millones de euros”

Gonzalo Tapia seduce en el club italiano. Tiene contrato vigente con Sao Paulo de Brasil hasta fines de 2029.

El mal momento de la Selección Chilena no es excusa para los jugadores nacionales. Uno de ellos, destaca fuera del país y puede cambiar de rumbo en el mercado de fichajes: se reveló que Udinese va por él.

¿De quién se trata? Es una de las piezas titulares de La Roja y su nombre es Gonzalo Tapia. Según reportan desde tierras italianas, el atacante de 24 años ha despertado la atención en Europa.

Y es más: ya se habla de una potencial oferta por sus servicios. Ella tendrá que ser analizada por Sao Paulo de Brasil, que lo incorporó a sus filas tras su irrupción en Universidad Católica.

“El equipo italiano estudia formalizar una propuesta de cuatro millones de euros por el delantero del São Paulo“, lanzó el medio Radar da Bola.

Luego, sobre el ariete de la Selección Chilena, agregó: “Las conversaciones aún están en etapa inicial, pero el interés es concreto y puede evolucionar en los próximos días“.

Gonzalo Tapia está en la mira de Udinese. (Foto: Getty Images)

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Gonzalo Tapia: de la Selección Chilena a Italia

Durante la vigente campaña, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de 27 encuentros con Sao Paulo. En dichos compromisos, logró convertir tres goles, pero no aportó asistencias.

En tanto, por la Selección Chilena, ha jugado cuatro amistosos FIFA en esta temporada. En ellos, anotó dos tantos: fueron contra Cabo Verde y Nueva Zelanda.