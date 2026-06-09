Chile vs. RD Congo: a qué hora y dónde ver HOY el amistoso por la Fecha FIFA

La Selección Chilena disputará hoy un nuevo compromiso dentro de la Fecha FIFA, esta vez ante RD Congo.

La Selección Chilena tiene hoy su segundo compromiso dentro de lo que es esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se verá las caras ante otra selección mundialista, como es la República Democrática del Congo.

Los dirigidos por Nicolás Córdova esperarán poder mejorar en lo futbolístico tras lo que mostraron en su duelo ante Portugal, en el que cayeron por 2-1 ante el conjunto ‘Luso’ y que no dejaron muy buenas sensaciones tras este compromiso.

De esta manera, en el equipo de todos se ha preparado de una buena forma pensando en este duelo ante los africanos, en la que espera culminar esta Fecha FIFA con una victoria.

Por otra parte, la Selección de RD Congo disputará su último compromiso previoa a su estreno en el Mundial 2026, en el que compartirá grupo con Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Chile espera sumar hoy una victoria | Foto: Photosport

Chile vs. RD Congo: ¿Cuándo y a qué hora es el duelo amistoso?

El encuentro entre la Selección Chilena y la Selección de RD Congo se disputará este martes 9 de junio a partir de las 12:00 horas en el Stade de la Source en Orleans.

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¿Dónde ver el partido entre Chile vs. RD Congo?

El compromiso entre Chile y RD Congo será transmitido por CHV y ESPN. Además, vía streaming lo podrás seguir por la plataforma de Disney+ Premium.