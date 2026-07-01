Mientras Harry Kane gana 27 millones de euros, este es el sueldo del arquero Lionel Mpasi-Nzau de RD Congo

Conoce la enorme diferencia entre los 27 millones de euroes que gana Harry Kane y el sorpresivo salario de Lionel Mpasi-Nzau, arquero titular de RD Congo.

El duelo entre la Selección de Inglaterra y la República Democrática del Congo por el Mundial 2026 ha tomado un giro inesperado, con el conjunto africano imponiéndose parcialmente por 1-0 ante los Tres Leones en un resultado que ya sacude la jornada.

En el lado inglés está Harry Kane, capitán y referente ofensivo de su selección y del Bayern Múnich, quien hasta ahora no ha podido marcar diferencias en el marcador pese a las ocasiones generadas.

En la vereda opuesta aparece la gran figura del encuentro: el arquero congoleño Lionel Mpasi-Nzau, quien con atajadas claves ha sostenido la ventaja de los Leopardos y se ha transformado en protagonista absoluto del compromiso.

Mbpasi se convirtió en una muralla infranqueable durante la primera mitad | FOTO: Michael Reaves/Getty Images

Fue precisamente por ese rendimiento que el meta del Le Havre comenzó a ser tendencia en redes sociales, donde muchos incluso comenzaron a compararlo con las grandes estrellas del fútbol mundial.

La abismal diferencia de sueldo entre Kane y Mpasi-Nzau

Según el portal especializado Capology, Kane percibe alrededor de 27 millones de euros anuales, cifra que lo mantiene entre los futbolistas mejor pagados del planeta.

Publicidad

Por su parte, el mismo sitio detalla que Mpasi-Nzau gana cerca de 640.000 euros al año en el Le Havre.

En un partido donde los nombres y los salarios quedan en segundo plano, el arquero congoleño ha respondido con personalidad y rendimiento en el momento más exigente.

El próximo rival de Inglaterra o RD Congo

El ganador de esta llave enfrentará a la Selección de México, el domingo 5 de julio de 2026 en el Estadio Ciudad de México.