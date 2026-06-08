Bicampeón de América con La Roja defiende con todo a Darío Osorio: “Juega dos cambios más arriba que cualquier otro”

El 'Bicampeón de América' con La Roja sale a defender con todo a Darío Osorio de las críticas.

La Selección Chilena tuvo un importante apretón de manos este pasado fin de semana, en el que ‘La Roja’ cayó por 2-1 ante la Selección de Portugal en Lisboa, encuentro que dejó muchas críticas para varios jugadores por su rendimiento, los que son muy cuestionados.

Sobre esto, el ex futbolista nacional Gonzalo Jara ocupó su espacio en el programa ‘Los Tenores Mañaneros’ en Radio ADN y respaldó a uno de los grandes criticados por parte de la gente que es Darío Osorio, a quien lo salva guardó con todo.

“Hay un gran ejemplo y me acuerdo, ¿ustedes se dan cuenta cuando Osorio giraba y encaraba? no tenía espacios (para poder atacar), pero juega dos cambios más arriba que cualquier otro jugador de la selección”, comienza señalando Jara.

El ‘Bicampeón de América’ con La Roja apuntó de lo que son las grandes condiciones que posee el ex Universidad de Chile, a quien lo posiciona como uno de los jugadores con mejores condiciones que hoy forma parte del equipo de todos.

Osorio es de los más apuntados, pero Jara lo respalda con todo l Foto: Photosport

“Al girar, la zancada, en los controles de cómo gira, él gira y se saca a un jugador, es parte de su biotipo. Eso Osorio lo tuvo que aprender jugando afuera”, declara.

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Finalmente, Jara declara que los jugadores del nivel como Darío Osorio o Lucas Cepeda, no terminan de ser determinantes para la Selección Chilena debido al colectivo, el que no aporta en demasiado para que los futbolistas en ataque puedan mostrar sus mejores características.

“Para mí les cuesta igualarse en lo físico, imponerse, lo importante es repetir la jugada 20 veces, no una vez, por que el partido dura 90 minutos y después asociarse, sin ninguna duda, el que te sostenga un colectivo es fundamental, sino individualmente te puedes imponer 1 o 2 veces, pero si no te imponer colectivamente, es difícil para un equipo”, cerró.

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