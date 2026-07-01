¿Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde vs. RD Congo en el Mundial 2026?

Inglaterra y la República Democrática del Congo se enfrentan en un duelo donde el margen de error es mínimo.

El Mundial 2026 sigue su curso y uno de los partidos que acapara la atención es el que enfrentará a la Selección de Inglaterra con la República Democrática del Congo por los dieciseisavos de final.

Los Tres Leones llegan a esta instancia tras finalizar en el primer puesto del Grupo L, con una plantilla de alto nivel y la obligación de ratificar su favoritismo para seguir avanzando.

Del otro lado, Los Leopardos afrontan el desafío con el objetivo de dar el golpe en esta cita planetaria y seguir escribiendo una historia que ya ha sorprendido a más de uno.

Además, el cruce ya tiene implicancias inmediatas pensando en la siguiente ronda, donde el vencedor deberá medirse ante México en los octavos de final, lo que agrega un componente extra de presión e interés al compromiso.

Si Inglaterra gana a Congo:

Clasifica a octavos de final .

. Enfrentará a México en la siguiente ronda.

Si RD Congo gana Inglaterra

Da la sorpresa y elimina a Inglaterra.

También avanza a octavos de final .

. Se cruza igualmente con México, en un escenario histórico para los africanos.

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Si Inglaterra y Congo empatan en los 90 minutos: