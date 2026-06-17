¿Por qué Portugal vs. RD Congo no va por TV abierta? Dónde ver EN VIVO y ONLINE en Chile

El debut de Portugal en el Mundial 2026 genera gran expectativa, pero en Chile surgió una duda sobre la transmisión del encuentro ante RD Congo.

El duelo entre Portugal y la República Democrática del Congo, por el Grupo K del Mundial 2026, genera gran interés en la previa, no solo por el atractivo deportivo, sino también por la presencia de figuras de nivel mundial y el esperado debut de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, en Chile muchos fanáticos se encontraron con una sorpresa: el partido entre los Lusos y los Leopardos no aparece en la programación de televisión abierta.

La razón está directamente relacionada con la distribución de los derechos televisivos del certamen planetario, que en nuestro país fueron asignados de manera compartida entre señales abiertas como Chilevisión —con una selección limitada de encuentros— y los canales de pago, dejando varios partidos fuera de la TV gratuita.

Debuta una de las selecciones favoritas del torneo | FOTO: Carlos Rodrigues/Getty Images)

Entonces, la gran pregunta que se hacen muchos hinchas es: ¿dónde ver el partido entre Portugal y RD Congo?

Así puede ver el partido EN VIVO Portugal vs. RD Congo en Chile

En Chile, la única forma de ver el partido entre Portugal y la República Democrática del Congo por la primera fecha del Grupo K del Mundial es tener como cable operador a DSports, que le ofrece este partido por TV tradicional o por la plataforma de streming DGO.

Publicidad

¿A qué hora juegan Portugal y RD Congo en Chile?

El partido entre portugueses y africanos comenzará este miércoles 17 de junio a las 13:00 horas de Chile continental.